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На Украине планируют продлить военное положение и мобилизацию - РИА Новости, 12.07.2026
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10:35 12.07.2026 (обновлено: 10:36 12.07.2026)
На Украине планируют продлить военное положение и мобилизацию

На Украине планируют продлить военное положение и мобилизацию на 90 дней

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкЗдание Верховной Рады Украины в Киеве
Здание Верховной Рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Здание Верховной Рады Украины в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине планируют продлить еще на 90 дней.
  • Продление планируется с 2 августа до 31 октября 2026 года.
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине планируют продлить еще на 90 дней, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
"Завтра… (Владимир Зеленский – ред.) снова внесет в Раду продление военного положения и всеобщей мобилизации. Снова продление на 90 дней, то есть с 2 августа до 31 октября 2026. На пленарной неделе, где-то 14-15 июля парламент одобрит это решение", - написал Железняк в своем Telegram-канале, отметив, что это будет уже 20-й раз, когда Рада голосует за продление действия мобилизации и военного положения.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор их действие многократно продлевалось.
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