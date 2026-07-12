На Украине планируют продлить военное положение и мобилизацию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине планируют продлить еще на 90 дней.
- Продление планируется с 2 августа до 31 октября 2026 года.
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине планируют продлить еще на 90 дней, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
"Завтра… (Владимир Зеленский – ред.) снова внесет в Раду продление военного положения и всеобщей мобилизации. Снова продление на 90 дней, то есть с 2 августа до 31 октября 2026. На пленарной неделе, где-то 14-15 июля парламент одобрит это решение", - написал Железняк в своем Telegram-канале, отметив, что это будет уже 20-й раз, когда Рада голосует за продление действия мобилизации и военного положения.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор их действие многократно продлевалось.