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"Как бешеные псы". В США раскрыли, что творится с солдатами ВСУ - РИА Новости, 12.07.2026
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07:21 12.07.2026 (обновлено: 14:06 12.07.2026)
"Как бешеные псы". В США раскрыли, что творится с солдатами ВСУ

Профессор Миршаймер: новобранцы ВСУ не хотят участвовать в проигранном конфликте

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что украинские новобранцы не хотят участвовать в конфликте, который уже проигран.
  • По мнению Миршаймера, украинцы все больше осознают, что конфликт проигран, и это влияет на их желание участвовать в боевых действиях.
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Украинские новобранцы не хотят участвовать в конфликте, который уже проигран, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.
"Когда страна <…> верит, что есть шансы на победу, солдаты это чувствуют и сражаются, как бешеные псы. <…> Но как только становится ясно, что все идет плохо, что это проигранное дело, никто не хочет быть последним погибшим за проигранное дело. <…> Но, как мне кажется, все больше украинцев понимают, что <…> эта война уже проиграна. Если это проигранная война и вы обычный украинец, <…> вы ведь не захотите на нее идти", — отметил он.
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Вместе с тем Миршаймер напомнил, что Украина имела все шансы завершить конфликт на наилучших для себя условиях.
"Отказ украинцев от Стамбульских соглашений был безумием. Все нужно было прекратить тогда, а уж тем более после провала наступательной кампании 2023 года. Но на Западе очень трудно говорить об этом. И, думаю, до недавнего времени на самой Украине тоже было трудно об этом говорить", — пояснил профессор.
Президент России Владимир Путин в июне рассказал, что после достижения договоренностей с Украиной в Стамбуле в 2022 году и парафирования соглашения "один коллега" — президент Франции Эммануэль Макрон — позвонил и сказал, что Украина не может подписывать такие исторические документы "с пистолетом у виска". Он убедил Путина отвести войска от Киева.
Великобритания и ЕС систематически препятствуют политическим и дипломатическим путям урегулирования украинского кризиса, заявила ранее официальный представитель МИД Мария Захарова. Как она отметила, Британия играет особую роль в подрыве мирных инициатив. Так, экс-премьер Борис Джонсон в 2022 году призвал киевское руководство не подписывать соглашение с Россией, выбрав конфронтацию.
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