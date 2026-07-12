Краткий пересказ от РИА ИИ Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что украинские новобранцы не хотят участвовать в конфликте, который уже проигран.

По мнению Миршаймера, украинцы все больше осознают, что конфликт проигран, и это влияет на их желание участвовать в боевых действиях.

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Украинские новобранцы не хотят участвовать в конфликте, который уже проигран, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире Украинские новобранцы не хотят участвовать в конфликте, который уже проигран, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала

"Когда страна <…> верит, что есть шансы на победу, солдаты это чувствуют и сражаются, как бешеные псы. <…> Но как только становится ясно, что все идет плохо, что это проигранное дело, никто не хочет быть последним погибшим за проигранное дело. <…> Но, как мне кажется, все больше украинцев понимают, что <…> эта война уже проиграна. Если это проигранная война и вы обычный украинец, <…> вы ведь не захотите на нее идти", — отметил он.

Вместе с тем Миршаймер напомнил, что Украина имела все шансы завершить конфликт на наилучших для себя условиях.

"Отказ украинцев от Стамбульских соглашений был безумием. Все нужно было прекратить тогда, а уж тем более после провала наступательной кампании 2023 года. Но на Западе очень трудно говорить об этом. И, думаю, до недавнего времени на самой Украине тоже было трудно об этом говорить", — пояснил профессор.

Президент России Владимир Путин в июне рассказал, что после достижения договоренностей с Украиной в Стамбуле в 2022 году и парафирования соглашения "один коллега" — президент Франции Эммануэль Макрон — позвонил и сказал, что Украина не может подписывать такие исторические документы "с пистолетом у виска". Он убедил Путина отвести войска от Киева.