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Украинцы продают банкноты с Бандерой номиналом ноль евро - РИА Новости, 12.07.2026
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06:27 12.07.2026
Украинцы продают банкноты с Бандерой номиналом ноль евро

На Украине продают сувенирную банкноту номиналом ноль евро, посвященную Бандере

© РИА Новости / Александр Мазуркевич | Перейти в медиабанкМолодежь с портретами видных деятелей УПА* у памятника Степану Бандере в центре Львова
Молодежь с портретами видных деятелей УПА* у памятника Степану Бандере в центре Львова - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Александр Мазуркевич
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Молодежь с портретами видных деятелей УПА* у памятника Степану Бандере в центре Львова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На украинском сайте объявлений продается сувенирная банкнота номиналом 0 евро, посвященная Степану Бандере.
  • Банкнота напечатана на настоящей банкнотной бумаге с защитными элементами и продана более чем 10 покупателям.
  • Стоимость сувенирной банкноты составляет 845 гривен (19 долларов).
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. На украинском сайте объявлений продают сувенирную банкноту номиналом 0 евро, посвященную главарю ОУН*-УПА* Степану Бандере, выяснило РИА Новости, изучив украинский маркетплейс.
"Сувенирная банкнота номиналом 0 евро, посвященная Степану Бандере, является уникальным коллекционным экземпляром почитателей истории и нумизматики", - говорится в объявлении, размещенном на маркетплейсе.
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Как сообщается в описании товара, купюра напечатана на настоящей банкнотной бумаге с водяными знаками, голограммой и другими защитными элементами. На лицевой стороне банкноты помещен портрет Бандеры на фоне красно-черного флага Организации украинских националистов (ОУН)*, известный украинских националистический лозунг, флаг Европейского союза и номинал купюры - цифра "ноль". На оборотной стороне изображена Мона Лиза с картины Леонардо да Винчи и коллаж из достопримечательностей разных стран Европы. Помимо Эйфелевой башни, Колизея, храма Святого Семейства из Барселоны, Бранденбургских ворот, лиссабонской башни Торре-де-Белен, на купюре есть и символ Брюсселя - статуя-фонтан "Писающий мальчик".
Стоимость купюры-сувенира - 845 гривен (19 долларов). Банкноту купили более 10 человек.
У продавца банкноты более 700 объявлений и 100% положительных отзывов на маркетплейсе. По словам автора объявления, его миссия состоит в развитии современной культуры нумизматики, филателии и бонистики на Украине.
Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ в 1943-1945 годах - Волынскую резню - Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН*-УПА*.
В 2026 году конфликт вышел на новый уровень – Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши - ордена Белого Орла.
* Запрещенные в России экстремистские организации.
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