Краткий пересказ от РИА ИИ
- На украинском сайте объявлений продается сувенирная банкнота номиналом 0 евро, посвященная Степану Бандере.
- Банкнота напечатана на настоящей банкнотной бумаге с защитными элементами и продана более чем 10 покупателям.
- Стоимость сувенирной банкноты составляет 845 гривен (19 долларов).
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. На украинском сайте объявлений продают сувенирную банкноту номиналом 0 евро, посвященную главарю ОУН*-УПА* Степану Бандере, выяснило РИА Новости, изучив украинский маркетплейс.
"Сувенирная банкнота номиналом 0 евро, посвященная Степану Бандере, является уникальным коллекционным экземпляром почитателей истории и нумизматики", - говорится в объявлении, размещенном на маркетплейсе.
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Как сообщается в описании товара, купюра напечатана на настоящей банкнотной бумаге с водяными знаками, голограммой и другими защитными элементами. На лицевой стороне банкноты помещен портрет Бандеры на фоне красно-черного флага Организации украинских националистов (ОУН)*, известный украинских националистический лозунг, флаг Европейского союза и номинал купюры - цифра "ноль". На оборотной стороне изображена Мона Лиза с картины Леонардо да Винчи и коллаж из достопримечательностей разных стран Европы. Помимо Эйфелевой башни, Колизея, храма Святого Семейства из Барселоны, Бранденбургских ворот, лиссабонской башни Торре-де-Белен, на купюре есть и символ Брюсселя - статуя-фонтан "Писающий мальчик".
Стоимость купюры-сувенира - 845 гривен (19 долларов). Банкноту купили более 10 человек.
У продавца банкноты более 700 объявлений и 100% положительных отзывов на маркетплейсе. По словам автора объявления, его миссия состоит в развитии современной культуры нумизматики, филателии и бонистики на Украине.
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В 2026 году конфликт вышел на новый уровень – Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши - ордена Белого Орла.
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