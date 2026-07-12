Краткий пересказ от РИА ИИ
- В пригороде Одессы прогремели взрывы.
- В Одесской области действовала воздушная тревога с 05.18 по 05.49 мск.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в пригороде Одессы, сообщает украинский "24 канал".
"Взрывы было слышно в пригороде Одессы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "24 канала".
Воздушная тревога в Одесской области действовала с 05.18 по 05.49 мск.
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