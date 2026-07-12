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Украинские силовики угрожают забрать детей из семей дезертиров - РИА Новости, 12.07.2026
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06:01 12.07.2026
Украинские силовики угрожают забрать детей из семей дезертиров

ВСУ угрожают семьям дезертиров забрать их детей в детдом

CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские силовики угрожают семьям дезертиров из ВСУ забрать их детей в детский дом, рассказал пленный 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Антон Христонько.
  • Антон Христонько сообщил, что после мобилизации сбежал из учебного центра.
ДОНЕЦК, 12 июл — РИА Новости. Украинские силовики угрожают семьям дезертиров из ВСУ забрать их детей в детский дом, рассказал РИА Новости пленный 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Антон Христонько.
По его словам, после мобилизации он сбежал домой из учебного центра.
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"Пришли (...) с бумагами, потому что у нас еще ребенка могут забрать. Закон так и есть: если ты воевать не идешь, забирают несовершеннолетнего в детдом", — сказал пленный.
Как сообщали ранее РИА Новости в российских силовых структурах, на конец 2025 года в уголовном розыске за оставление позиций с оружием находились 161,5 тысячи человек, а около 480 тысяч военнослужащих суммарно сбежали из украинской армии. В это число также входят уничтоженные российскими бойцами украинские боевики, которых на фоне большого числа пропавших без вести иногда записывают в дезертиры. Президент России Владимир Путин на ПМЭФ сообщал, что на Украине возбуждено 200 тысяч уголовных дел за дезертирство, а каждый месяц из ВСУ сбегают около 20 тысяч человек.
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