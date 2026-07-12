Украинские силовики угрожают забрать детей из семей дезертиров

По его словам, после мобилизации он сбежал домой из учебного центра.

"Пришли (...) с бумагами, потому что у нас еще ребенка могут забрать. Закон так и есть: если ты воевать не идешь, забирают несовершеннолетнего в детдом", — сказал пленный.