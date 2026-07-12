Рейтинг@Mail.ru
"Конец уже близко": в США рассказали, к чему привели действия Украины - РИА Новости, 12.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:55 12.07.2026
"Конец уже близко": в США рассказали, к чему привели действия Украины

Аналитик Риттер: удары ВСУ по гражданским объектам в РФ приближают конец Украины

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Флаг и герб Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военный аналитик Скотт Риттер заявил, что удары ВСУ по территории России не способны изменить ход конфликта и лишь приближают поражение Украины.
  • По словам Риттера, положение Киева продолжает ухудшаться, а попытки украинских властей повлиять на ситуацию подобными атаками не приносят результата.
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Удары Украины по территории России не способны повлиять на ход конфликта и лишь приближают конец киевского режима, написал американский военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер в социальной сети X, комментируя сообщения об атаках ВСУ на российские гражданские объекты.
«
"Российская реальность ударит вас, как стремительно приближающаяся земля. Вы живете в мире фантазий. <…> Киев горит. Фронт рушится. <…>Но продолжайте утешать себя. Конец уже близко", — отметил эксперт.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
"Россия побеждает": журналист поразился внезапному признанию Залужного
Вчера, 01:38
Накануне Вооруженные силы России нанесли групповые удары по военным объектам в Киеве и Одесской области. Как отмечало издание "Страна.ua", украинские силы ПВО не сумели перехватить ни одной баллистической ракеты "Искандер-М" в небе над столицей Украины.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Киев - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
"Украинцы страдают": дипломат поразился тому, с чем столкнулись в Киеве
Вчера, 03:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныСтрана.uaКиевСкотт РиттерДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала