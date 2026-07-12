"Конец уже близко": в США рассказали, к чему привели действия Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ Военный аналитик Скотт Риттер заявил, что удары ВСУ по территории России не способны изменить ход конфликта и лишь приближают поражение Украины.

По словам Риттера, положение Киева продолжает ухудшаться, а попытки украинских властей повлиять на ситуацию подобными атаками не приносят результата.

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Удары Украины по территории России не способны повлиять на ход конфликта и лишь приближают конец киевского режима, написал американский военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер в Удары Украины по территории России не способны повлиять на ход конфликта и лишь приближают конец киевского режима, написал американский военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер в социальной сети X , комментируя сообщения об атаках ВСУ на российские гражданские объекты.

« "Российская реальность ударит вас, как стремительно приближающаяся земля. Вы живете в мире фантазий. <…> Киев горит. Фронт рушится. <…>Но продолжайте утешать себя. Конец уже близко", — отметил эксперт.

Накануне Вооруженные силы России нанесли групповые удары по военным объектам в Киеве и Одесской области. Как отмечало издание "Страна.ua", украинские силы ПВО не сумели перехватить ни одной баллистической ракеты "Искандер-М" в небе над столицей Украины.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.