"Больше не осталось". В США раскрыли, что случилось на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что у США нет стратегии по Украине и что у них больше не осталось оружия для поставок.

Макговерн считает, что Украина терпит крах в том числе из-за недальновидной политики США.

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. США не строили долговременных планов поставок вооружения на Украину, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире США не строили долговременных планов поставок вооружения на Украину, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала

"У США по Украине нет никакой стратегии. И знаете, если посмотреть на все, что Трамп делал в отношении Украины, — ну, оружия-то для поставок у нас больше не осталось, честное слово. Так что для Украины не будет ни ракет Tomahawk, ни ракет Patriot", — отметил он.

По мнению Макговерна, Киев терпит крах в том числе из-за недальновидной политики Вашингтона.

"Украина беззащитна с воздуха. Было ли это спланировано заранее? Я вообще не понимаю, чем американские генералы занимаются", — добавил эксперт.