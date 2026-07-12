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"Больше не осталось". В США раскрыли, что случилось на Украине - РИА Новости, 12.07.2026
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03:17 12.07.2026 (обновлено: 14:45 12.07.2026)
"Больше не осталось". В США раскрыли, что случилось на Украине

Аналитик Макговерн: у США нет ни зенитных, ни других ракет для Украины

© REUTERS / Anna VoitenkoДым над Киевом
Дым над Киевом - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© REUTERS / Anna Voitenko
Дым над Киевом. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что у США нет стратегии по Украине и что у них больше не осталось оружия для поставок.
  • Макговерн считает, что Украина терпит крах в том числе из-за недальновидной политики США.
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. США не строили долговременных планов поставок вооружения на Украину, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала.
США по Украине нет никакой стратегии. И знаете, если посмотреть на все, что Трамп делал в отношении Украины, — ну, оружия-то для поставок у нас больше не осталось, честное слово. Так что для Украины не будет ни ракет Tomahawk, ни ракет Patriot", — отметил он.
По мнению Макговерна, Киев терпит крах в том числе из-за недальновидной политики Вашингтона.
"Украина беззащитна с воздуха. Было ли это спланировано заранее? Я вообще не понимаю, чем американские генералы занимаются", — добавил эксперт.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
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В миреУкраинаСШАМоскваРэй МакговернСергей ЛавровЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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