Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что у США нет стратегии по Украине и что у них больше не осталось оружия для поставок.
- Макговерн считает, что Украина терпит крах в том числе из-за недальновидной политики США.
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. США не строили долговременных планов поставок вооружения на Украину, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала.
По мнению Макговерна, Киев терпит крах в том числе из-за недальновидной политики Вашингтона.
"Украина беззащитна с воздуха. Было ли это спланировано заранее? Я вообще не понимаю, чем американские генералы занимаются", — добавил эксперт.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.