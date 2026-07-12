Рейтинг@Mail.ru
"Рухнула на глазах ". В США рассказали, что произошло в обороне ВСУ - РИА Новости, 12.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:50 12.07.2026 (обновлено: 10:39 12.07.2026)
"Рухнула на глазах ". В США рассказали, что произошло в обороне ВСУ

Аналитик Джонсон: оборона ВС Украины ослабевает по всей линии фронта

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинская оборона ослабевает по всей линии фронта.
  • По мнению Джонсона, Россия ведет боевые действия на территории Украины сразу по шести направлениям.
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Украинская оборона ослабевает по всей линии фронта, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"Сегодня Россия ведет боевые действия на территории Украины сразу по шести направлениям. <…> По сути, украинская оборона растягивается и ослабевает по всей линии фронта. Когда она рухнет — не знаю. Но думаю, это произойдет скорее раньше, чем позже", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
Зеленский придумал, кто сможет остановить Россию на Украине
11 июля, 08:00
Вместе с тем Джонсон подчеркнул, что планы стран НАТО в отношении украинского конфликта полностью провалились.
"НАТО фактически терпит поражение из-за того, что Россия побеждает Украину. <…> В альянсе думали, что, используя Украину как прокси, они смогут ослабить и разрушить российскую армию. Но получилось прямо наоборот. Российская армия стала сильнее, технически более продвинутой, и, по сути, это снова запустило российскую военно-промышленную базу. Так что цель ослабить Россию рухнула на глазах. А ослабляется сама НАТО. Потому что внутри альянса растут разногласия, нет единого мнения", — пояснил эксперт.
По данным Минобороны, ВС России в течение суток нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного базирования по предприятиям украинской военной промышленности в Киеве, задействованным в производстве и хранении беспилотников большой и средней дальности.
Также бойцы поразили высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными БПЛА объекты портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Измаиле Одесской области, используемые для доставки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.
ВСУ потеряли 1460 военнослужащих, две крылатые ракеты большой дальности и 445 беспилотников.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
НАТО не поможет: вранье о победе над Россией ударило по Зеленскому
6 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныРоссияЛарри ДжонсонНАТОЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала