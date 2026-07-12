Украинской ПВО не удается перехватывать баллистические ракеты, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинским средствам ПВО не удается перехватывать баллистические ракеты Вооруженных сил России.
- Новейшие российские беспилотники, способные развивать скорость более 500 километров в час, сложно или практически невозможно перехватить.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Украинским средствам ПВО не удается перехватывать баллистические ракеты Вооруженных сил России, сообщает французская газета Monde.
Издание пишет, что украинская ПВО столкнулась с невозможностью перехвата баллистических ракет 6 июля и 11 июля.
"Ни одна из баллистических ракет, выпущенных Россией, не была перехвачена украинской ПВО", - говорится в материале.
Представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат заявил в комментарии газете на нехватку ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot.
Кроме того, издание пишет о сложностях ВСУ с перехватом дронов.
Применяемые российской армией новейшие беспилотники способны развивать скорость более 500 километров в час, их сложно или практически невозможно перехватить, уточняет газета. Вкупе с ракетами им удается перегружать украинскую ПВО, отмечается в публикации.
Украина еще в мае столкнулась с острой нехваткой ракет-перехватчиков для систем ПВО, ей пришлось просить у партнеров даже по 5-10 штук, а находящиеся в составе подразделений и батарей установки оказались полупустыми. После заявлений о возможных сложностях с получением вооружения от США и задержек поставок Владимир Зеленский обращался за помощью к Франции и утверждал, что та готова работать над усилением противобаллистической защиты и противовоздушной обороны Украины.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18