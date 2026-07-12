Украинской ПВО не удается перехватывать баллистические ракеты, пишут СМИ

Применяемые российской армией новейшие беспилотники способны развивать скорость более 500 километров в час, их сложно или практически невозможно перехватить, уточняет газета. Вкупе с ракетами им удается перегружать украинскую ПВО, отмечается в публикации.

Украина еще в мае столкнулась с острой нехваткой ракет-перехватчиков для систем ПВО, ей пришлось просить у партнеров даже по 5-10 штук, а находящиеся в составе подразделений и батарей установки оказались полупустыми. После заявлений о возможных сложностях с получением вооружения от США и задержек поставок Владимир Зеленский обращался за помощью к Франции и утверждал, что та готова работать над усилением противобаллистической защиты и противовоздушной обороны Украины.