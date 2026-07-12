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Украинской ПВО не удается перехватывать баллистические ракеты, пишут СМИ - РИА Новости, 12.07.2026
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Украинской ПВО не удается перехватывать баллистические ракеты, пишут СМИ

Monde: ВСУ не могут перехватывать российские баллистические ракеты

© U.S. ArmyЗенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© U.S. Army
Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинским средствам ПВО не удается перехватывать баллистические ракеты Вооруженных сил России.
  • Новейшие российские беспилотники, способные развивать скорость более 500 километров в час, сложно или практически невозможно перехватить.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Украинским средствам ПВО не удается перехватывать баллистические ракеты Вооруженных сил России, сообщает французская газета Monde.
Издание пишет, что украинская ПВО столкнулась с невозможностью перехвата баллистических ракет 6 июля и 11 июля.
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"Ни одна из баллистических ракет, выпущенных Россией, не была перехвачена украинской ПВО", - говорится в материале.
Представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат заявил в комментарии газете на нехватку ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot.
Кроме того, издание пишет о сложностях ВСУ с перехватом дронов.
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Применяемые российской армией новейшие беспилотники способны развивать скорость более 500 километров в час, их сложно или практически невозможно перехватить, уточняет газета. Вкупе с ракетами им удается перегружать украинскую ПВО, отмечается в публикации.
Украина еще в мае столкнулась с острой нехваткой ракет-перехватчиков для систем ПВО, ей пришлось просить у партнеров даже по 5-10 штук, а находящиеся в составе подразделений и батарей установки оказались полупустыми. После заявлений о возможных сложностях с получением вооружения от США и задержек поставок Владимир Зеленский обращался за помощью к Франции и утверждал, что та готова работать над усилением противобаллистической защиты и противовоздушной обороны Украины.
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