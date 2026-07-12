В Уфе на базе отдыха произошла драка со стрельбой

УФА, 12 июл - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту конфликта со стрельбой между несколькими отдыхающими на базе отдыха в Уфе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.

"В ходе конфликта мужчина нанес одному из оппонентов телесные повреждения и произвел выстрел, по предварительным данным, из аэрозольного газового пистолета. В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту для принятия процессуального решения", - прокомментировали в пресс-службе.