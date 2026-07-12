В Уфе на базе отдыха произошла драка со стрельбой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории одной из баз отдыха в Кировском районе Уфы произошел конфликт со стрельбой между отдыхающими.
- Полиция проводит проверку по факту конфликта, в ходе которого один из участников нанес телесные повреждения и произвел выстрел из аэрозольного газового пистолета.
УФА, 12 июл - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту конфликта со стрельбой между несколькими отдыхающими на базе отдыха в Уфе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.
На территории одной из баз отдыха в Кировском районе города Уфы у одного из отдыхающих произошел конфликт с несколькими гражданами, рассказали агентству в пресс-службе полиции региона.
"В ходе конфликта мужчина нанес одному из оппонентов телесные повреждения и произвел выстрел, по предварительным данным, из аэрозольного газового пистолета. В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту для принятия процессуального решения", - прокомментировали в пресс-службе.
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