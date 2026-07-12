ВС России поразили украинские портовые объекты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России ночью нанесли групповые удары по портовым объектам в Одессе и Черноморске, сообщили в Минобороны.
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Российские войска ночью атаковали портовые объекты в Одесской области, сообщило Минобороны.
"Нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами", — заявили в ведомстве.
Среди пораженных целей:
- два сухогруза и морской паром, доставлявшие грузы для ВСУ, а также патрульный катер прикрытия в Черноморске;
- инфраструктура, используемая для хранения военного оборудования, и логистический центр транспортной компании "Одтранс" в Одессе;
- объекты перегрузочного центра и резервуары для горюче-смазочных материалов в Черноморске.
Российские военные при нанесении ударов преодолевают системы ПВО и ПРО противника и могут уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18