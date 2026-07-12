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ВС России поразили украинские портовые объекты - РИА Новости, 12.07.2026
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08:20 12.07.2026 (обновлено: 15:16 12.07.2026)
ВС России поразили украинские портовые объекты

ВС России ночью поразили объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВоеннослужащая на командном пункте
Военнослужащая на командном пункте - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Военнослужащая на командном пункте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России ночью нанесли групповые удары по портовым объектам в Одессе и Черноморске, сообщили в Минобороны.
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Российские войска ночью атаковали портовые объекты в Одесской области, сообщило Минобороны.
"Нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами", — заявили в ведомстве.
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Среди пораженных целей:
  • два сухогруза и морской паром, доставлявшие грузы для ВСУ, а также патрульный катер прикрытия в Черноморске;
  • инфраструктура, используемая для хранения военного оборудования, и логистический центр транспортной компании "Одтранс" в Одессе;
  • объекты перегрузочного центра и резервуары для горюче-смазочных материалов в Черноморске.
Российские военные при нанесении ударов преодолевают системы ПВО и ПРО противника и могут уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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