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Минобороны рассказало подробности ночного удара в порту "Одесса" - РИА Новости, 12.07.2026
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09:35 12.07.2026 (обновлено: 09:42 12.07.2026)
Минобороны рассказало подробности ночного удара в порту "Одесса"

ВС РФ ударом в порту "Одесса" поразили объекты логистического центра "Одтранса"

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкВоенный
Военный - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ночным ударом ВС России поражены объекты логистического центра компании "Одтранс" в порту "Одесса".
  • Поражены объекты инфраструктуры, которые использовались для разгрузки и хранения военных грузов.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Ночным ударом ВС РФ в порту "Одесса" поражены объекты логистического центра компании "Одтранс", перевозящей военные грузы, сообщило в воскресенье Минобороны России.
Российское военное ведомство перечислило пораженные в результате удара объекты.
"В порту "Одесса" (государственное предприятие "Одесский морской торговый порт") - объекты инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также логистического центра транспортной компании "Одтранс", осуществляющей перевозку грузов военного назначения", - говорится в сообщении.
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