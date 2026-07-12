Минобороны рассказало подробности ночного удара в порту "Одесса"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ночным ударом ВС России поражены объекты логистического центра компании "Одтранс" в порту "Одесса".
- Поражены объекты инфраструктуры, которые использовались для разгрузки и хранения военных грузов.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Ночным ударом ВС РФ в порту "Одесса" поражены объекты логистического центра компании "Одтранс", перевозящей военные грузы, сообщило в воскресенье Минобороны России.
Российское военное ведомство перечислило пораженные в результате удара объекты.
"В порту "Одесса" (государственное предприятие "Одесский морской торговый порт") - объекты инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также логистического центра транспортной компании "Одтранс", осуществляющей перевозку грузов военного назначения", - говорится в сообщении.
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