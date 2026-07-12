ВС России нанесли удар по газораспределительной станции в Краматорске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчет беспилотников "Герань" нанес удар по газораспределительной станции в Краматорске ДНР.
- Станция использовалась в интересах ВСУ.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Расчет беспилотников "Герань" нанес удар по используемой в интересах ВСУ газораспределительной станции в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.
Российское военное ведомство опубликовало кадры успешного удара БПЛА "Герань" по газораспределительной станции в Краматорске ДНР, используемой в интересах ВСУ.
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22 июня 2022, 17:18