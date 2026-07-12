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Японский эксперт рассказала, как защитить кошку от стресса - РИА Новости, 12.07.2026
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10:40 12.07.2026
Японский эксперт рассказала, как защитить кошку от стресса

Такаги посоветовала владельцам кошек создавать перепады высоты

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкКот в квартире жилого дома в Москве
Кот в квартире жилого дома в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Кот в квартире жилого дома в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исследователь поведения кошек Сахо Такаги рекомендует владельцам создать для питомцев возможность перемещаться по дому не только по полу, но и по вертикали, а также предусмотреть место для укрытия при стрессе.
  • По словам Такаги, кошке полезно иметь возможность смотреть в окно, особенно когда она долго находится дома одна.
ТОКИО, 12 июл — РИА Новости. Владельцам кошек следует создавать для питомцев возможность перемещаться по дому не только по полу, но и по вертикали, а также предусмотреть место, куда животное может уйти при стрессе, рассказала РИА Новости исследователь поведения кошек, сотрудница Киотского университета Сахо Такаги.
В начале июля в СМИ появилась информация о том, что продажи успокоительных средств для домашних животных за три года выросли на 120%.
"Кошки — животные, которые перемещаются в трехмерном пространстве, поэтому даже в небольшом помещении важно создать перепады высоты. Когда кошка испытывает стресс, например из-за прихода гостей, важно, чтобы у нее было место, куда она может убежать", — сказала Такаги.
Она также отметила, что при долгом нахождении кошки дома одной и нехватке внешних стимулов полезно обеспечить ей возможность смотреть в окно.
Япония считается страной с развитой культурой содержания кошек: по данным опроса Японской ассоциации кормов для домашних животных, в 2025 году в японских домохозяйствах насчитывалось около 8,8 миллиона кошек против 6,8 миллиона собак. Кроме того, в стране популярны котокафе, а так называемые "кошачьи острова", где кошки стали местной достопримечательностью, привлекают туристов и любителей животных.
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