Японский эксперт рассказала, как защитить кошку от стресса

Краткий пересказ от РИА ИИ Исследователь поведения кошек Сахо Такаги рекомендует владельцам создать для питомцев возможность перемещаться по дому не только по полу, но и по вертикали, а также предусмотреть место для укрытия при стрессе.

По словам Такаги, кошке полезно иметь возможность смотреть в окно, особенно когда она долго находится дома одна.

ТОКИО, 12 июл — РИА Новости. Владельцам кошек следует создавать для питомцев возможность перемещаться по дому не только по полу, но и по вертикали, а также предусмотреть место, куда животное может уйти при стрессе, рассказала РИА Новости исследователь поведения кошек, сотрудница Киотского университета Сахо Такаги.

В начале июля в СМИ появилась информация о том, что продажи успокоительных средств для домашних животных за три года выросли на 120%.

"Кошки — животные, которые перемещаются в трехмерном пространстве, поэтому даже в небольшом помещении важно создать перепады высоты. Когда кошка испытывает стресс, например из-за прихода гостей, важно, чтобы у нее было место, куда она может убежать", — сказала Такаги.

Она также отметила, что при долгом нахождении кошки дома одной и нехватке внешних стимулов полезно обеспечить ей возможность смотреть в окно.