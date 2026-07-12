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Командира бригады ВСУ Лучанова внесли в базу данных сайта "Миротворец" - РИА Новости, 12.07.2026
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08:23 12.07.2026 (обновлено: 08:24 12.07.2026)
Командира бригады ВСУ Лучанова внесли в базу данных сайта "Миротворец"

Комбрига ВСУ, подозреваемого в причастности к убийству, внесли в "Миротворца"

© Фото : 155 омбрКомандир 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Станислав Лучанов
Командир 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Станислав Лучанов - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Фото : 155 омбр
Командир 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Станислав Лучанов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командира 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Станислава Лучанова подозревают в причастности к убийству двух человек.
  • Лучанов самовольно оставил воинскую часть и находится в розыске.
  • Персональные данные Лучанова были опубликованы на сайте «Миротворец», который обвиняет его в дискредитации ВСУ и превышении служебных полномочий.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Командира 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Станислава Лучанова, подозреваемого в причастности к убийству двух человек, внесли в базу данных украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости.
Накануне украинское издание "Новости.Live" со ссылкой на оперативное командование "Север" сообщило, что командир 155-й отдельной механизированной бригады, бойцы которой подозреваются в похищении двух человек, Лучанов самовольно оставил воинскую часть, его разыскивают. Позже в военной службе правопорядка в ВСУ сообщили, что бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ предъявлены обвинения в незаконном лишении свободы и убийстве двух человек. Имя при этом не назвали.
Персональные данные Лучанова были опубликованы на сайте "Миротворец" в субботу. Ресурс обвиняет его в действиях, направленных на дискредитацию ВСУ и превышении служебных полномочий в личных целях.
"Из-за бытового конфликта командир 155-й бригады Станислав Лучанов приказал подчиненным расправиться с двумя жителями Киевской области. В ночь на 28 июня военные похитили двух братьев из села Калиновка, вывезли в Полтавскую область и убили", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Миротворец".
Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.
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