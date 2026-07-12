Из пятизвездочного турецкого отеля госпитализировали около 30 туристов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Около 30 постояльцев пятизвездочного отеля на турецком курорте Кушадасы увезли в больницы после массового отравления, сообщил портал Turizmnews.
- По его информации, пострадавшие жаловались на тошноту, рвоту и боли в животе.
- Специалисты и полицейские начали проверку, отобраны образцы продуктов.
- Наличие россиян среди госпитализированных уточняется.
АНКАРА, 12 июл — РИА Новости. В пятизвездочном отеле на курорте Кушадасы на западе Турции произошло массовое отравление, сообщил портал Turizmnews.
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"После жалоб туристов на боли в животе, рвоту и тошноту около 30 человек были доставлены в больницы, начато расследование", — говорится в публикации.
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27 сентября 2025, 16:42
По данным портала, симптомы у них, предположительно, появились вскоре после употребления блюд, подававшихся по системе "все включено". Часть пациентов отпустили после оказания помощи, другие остаются под наблюдением врачей.
После инцидента сотрудники районного управления сельского и лесного хозяйства, а также специалисты санитарных служб начали проверку гостиницы. Для лабораторного исследования отобрали образцы продуктов питания со шведского стола и воды. Полиция также устанавливает обстоятельства произошедшего по заявлениям отдыхающих.
Кушадасы — один из крупнейших курортов Турции на побережье Эгейского моря, ежегодно принимающий сотни тысяч местных и иностранных туристов. РИА Новости выясняет наличие россиян среди пострадавших на курорте.