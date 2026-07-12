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Из пятизвездочного турецкого отеля госпитализировали около 30 туристов - РИА Новости, 12.07.2026
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Туризм
 
21:12 12.07.2026 (обновлено: 21:50 12.07.2026)
Из пятизвездочного турецкого отеля госпитализировали около 30 туристов

Turizmnews: 30 туристов госпитализировали после отравления на курорте в Турции

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Около 30 постояльцев пятизвездочного отеля на турецком курорте Кушадасы увезли в больницы после массового отравления, сообщил портал Turizmnews.
  • По его информации, пострадавшие жаловались на тошноту, рвоту и боли в животе.
  • Специалисты и полицейские начали проверку, отобраны образцы продуктов.
  • Наличие россиян среди госпитализированных уточняется.
АНКАРА, 12 июл — РИА Новости. В пятизвездочном отеле на курорте Кушадасы на западе Турции произошло массовое отравление, сообщил портал Turizmnews.
«

"После жалоб туристов на боли в животе, рвоту и тошноту около 30 человек были доставлены в больницы, начато расследование", — говорится в публикации.

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По данным портала, симптомы у них, предположительно, появились вскоре после употребления блюд, подававшихся по системе "все включено". Часть пациентов отпустили после оказания помощи, другие остаются под наблюдением врачей.
После инцидента сотрудники районного управления сельского и лесного хозяйства, а также специалисты санитарных служб начали проверку гостиницы. Для лабораторного исследования отобрали образцы продуктов питания со шведского стола и воды. Полиция также устанавливает обстоятельства произошедшего по заявлениям отдыхающих.
Кушадасы — один из крупнейших курортов Турции на побережье Эгейского моря, ежегодно принимающий сотни тысяч местных и иностранных туристов. РИА Новости выясняет наличие россиян среди пострадавших на курорте.
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