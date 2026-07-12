Туроператоры не фиксируют массовых обращений россиян из-за тайфуна "Бави"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские туроператоры не фиксируют массовых обращений от российских туристов в связи с тайфуном "Бави".
- Тайфуны являются характерным сезонным погодным явлением для ряда регионов Восточной и Юго-Восточной Азии, и местная инфраструктура работает по заранее отработанным алгоритмам.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские туроператоры не фиксируют массовых обращений от российских туристов в связи с тайфуном "Бави", сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
"Туроператоры не фиксируют массовых обращений российских туристов в связи с тайфуном "Бави", - сообщили журналистам в РСТ.
По их словам, союз продолжает следить за ситуацией, связанной с прохождением тайфуна "Бави" на востоке Китая.
Также на данный момент отсутствует информация о массовых обращениях в страховые компании.
"Тайфуны являются характерным сезонным погодным явлением для ряда регионов Восточной и Юго-Восточной Азии", - добавили в РСТ.
Там отметили, что местные власти, авиакомпании и туристическая инфраструктура в этих регионах работают по заранее отработанным алгоритмам, оперативно информируя пассажиров об изменениях в расписании рейсов и возможных ограничениях.
Китай в субботу объявил наивысший уровень погодной опасности для ряда регионов в связи с приближением тайфуна "Бави", сообщил государственный метеорологической центр Китая.
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7 ноября 2025, 10:08