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Туроператоры не фиксируют массовых обращений россиян из-за тайфуна "Бави" - РИА Новости, 12.07.2026
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Туризм
 
14:36 12.07.2026
Туроператоры не фиксируют массовых обращений россиян из-за тайфуна "Бави"

Туроператоры не фиксируют массовых обращений россиян из-за тайфуна "Бави" в КНР

© REUTERS / Go NakamuraПоследствия тайфуна "Бави" в Китае. 12 июля 2026
Последствия тайфуна Бави в Китае. 12 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© REUTERS / Go Nakamura
Последствия тайфуна "Бави" в Китае. 12 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские туроператоры не фиксируют массовых обращений от российских туристов в связи с тайфуном "Бави".
  • Тайфуны являются характерным сезонным погодным явлением для ряда регионов Восточной и Юго-Восточной Азии, и местная инфраструктура работает по заранее отработанным алгоритмам.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские туроператоры не фиксируют массовых обращений от российских туристов в связи с тайфуном "Бави", сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
"Туроператоры не фиксируют массовых обращений российских туристов в связи с тайфуном "Бави", - сообщили журналистам в РСТ.
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По их словам, союз продолжает следить за ситуацией, связанной с прохождением тайфуна "Бави" на востоке Китая.
Также на данный момент отсутствует информация о массовых обращениях в страховые компании.
"Тайфуны являются характерным сезонным погодным явлением для ряда регионов Восточной и Юго-Восточной Азии", - добавили в РСТ.
Там отметили, что местные власти, авиакомпании и туристическая инфраструктура в этих регионах работают по заранее отработанным алгоритмам, оперативно информируя пассажиров об изменениях в расписании рейсов и возможных ограничениях.
Китай в субботу объявил наивысший уровень погодной опасности для ряда регионов в связи с приближением тайфуна "Бави", сообщил государственный метеорологической центр Китая.
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ТуризмКитайРоссийский союз туриндустрии (РСТ)
 
 
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