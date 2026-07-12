Эксперт назвал самый популярный формат размещения туристов на Кубани

Краткий пересказ от РИА ИИ Групповое размещение туристов пользуется наибольшей популярностью на курортах Кубани.

Групповое размещение чаще всего используется для спортивных команд и групп детей.

Спрос на определенные форматы размещения связан с популярностью отдыха, нацеленного на восстановление баланса между активностью и расслаблением.

КРАСНОДАР, 12 июл – РИА Новости. Групповое размещение туристов пользуется наибольшей популярностью на курортах Кубани, рассказал РИА Новости президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

"Сегодня высокий спрос на размещение групповое, это могут быть детские или спортивные группы. Также сохраняется спрос на семейный отдых", - сказал Волков.

Групповое размещение туристов предполагает заселение нескольких человек в одном гостиничном комплексе единой заявкой, а не индивидуальный подбор номера. Чаще всего такое размещение используется для спортивных команд и групп детей.