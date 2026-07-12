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Эксперт назвал самый популярный формат размещения туристов на Кубани - РИА Новости, 12.07.2026
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Туризм
 
11:02 12.07.2026
Эксперт назвал самый популярный формат размещения туристов на Кубани

Туроператор Волков: на Кубани растет спрос на групповое размещение туристов

© Depositphotos.com / PhotojuliaНабережная курорта Сочи
Набережная курорта Сочи - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Depositphotos.com / Photojulia
Набережная курорта Сочи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Групповое размещение туристов пользуется наибольшей популярностью на курортах Кубани.
  • Групповое размещение чаще всего используется для спортивных команд и групп детей.
  • Спрос на определенные форматы размещения связан с популярностью отдыха, нацеленного на восстановление баланса между активностью и расслаблением.
КРАСНОДАР, 12 июл – РИА Новости. Групповое размещение туристов пользуется наибольшей популярностью на курортах Кубани, рассказал РИА Новости президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.
"Сегодня высокий спрос на размещение групповое, это могут быть детские или спортивные группы. Также сохраняется спрос на семейный отдых", - сказал Волков.
Групповое размещение туристов предполагает заселение нескольких человек в одном гостиничном комплексе единой заявкой, а не индивидуальный подбор номера. Чаще всего такое размещение используется для спортивных команд и групп детей.
Волков отметил, что спрос на определенные форматы размещения на данный момент больше всего связан с популярностью life balance отдыха. Он нацелен на восстановление баланса между активностью и расслаблением. Подобные программы чаще всего предлагают санаторно-оздоровительные комплексы.
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