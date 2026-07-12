ЦИК выявил недостатки в документах партии "Родина"

Краткий пересказ от РИА ИИ Партия «Родина» предоставила в Центризбирком документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Госдумы девятого созыва.

Центральная избирательная комиссия России выявила недостатки в документах партии «Родина» по 12 кандидатам.

Проект постановления о выявленных недочетах передан представителям партии, которая намерена исправить недостатки.

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России выявила недостатки в документах партии "Родина", представленных для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Госдумы девятого созыва, сообщил член ЦИК России Евгений Колюшин.

Партия "Родина" 10 июля предоставила в Центризбирком документы для заверения федерального списка кандидатов на выборах депутатов Госдумы девятого созыва и списка кандидатов по одномандатным округам.

"Выявлены недостатки в документах по 12 кандидатам, если брать два списка", - сказал Колюшин на заседании ЦИК в субботу.

Заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев отметил, что проект постановления о выявленных в документах недочетах был передан представителям партии. Партия намерена исправить недостатки.

"Родина" на съезде 28 июня выдвинула федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы из 298 человек, а также 66 кандидатов по одномандатным округам.