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ЦИК выявил недостатки в документах партии "Родина" - РИА Новости, 12.07.2026
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Выборы в Государственную думу
 
17:54 12.07.2026
ЦИК выявил недостатки в документах партии "Родина"

ЦИК выявил недостатки в документах партии "Родина" для участия в выборах

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкБюллетени
Бюллетени - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Партия «Родина» предоставила в Центризбирком документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Госдумы девятого созыва.
  • Центральная избирательная комиссия России выявила недостатки в документах партии «Родина» по 12 кандидатам.
  • Проект постановления о выявленных недочетах передан представителям партии, которая намерена исправить недостатки.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России выявила недостатки в документах партии "Родина", представленных для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Госдумы девятого созыва, сообщил член ЦИК России Евгений Колюшин.
Партия "Родина" 10 июля предоставила в Центризбирком документы для заверения федерального списка кандидатов на выборах депутатов Госдумы девятого созыва и списка кандидатов по одномандатным округам.
Председатель партии Яблоко Николай Рыбаков - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
ЦИК заверил список кандидатов в Госдуму от "Яблока"
10 июля, 10:37
"Выявлены недостатки в документах по 12 кандидатам, если брать два списка", - сказал Колюшин на заседании ЦИК в субботу.
Заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев отметил, что проект постановления о выявленных в документах недочетах был передан представителям партии. Партия намерена исправить недостатки.
"Родина" на съезде 28 июня выдвинула федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы из 298 человек, а также 66 кандидатов по одномандатным округам.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
Председатель партии Родина Алексей Журавлев во время подачи документов в ЦИК партией Родина для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Госдумы РФ девятого созыва. 10 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
ЦИК принял документы партии "Родина" для участия в выборах в Госдуму
10 июля, 10:58
 
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