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Россиян предупредили о грядущем подорожании пересадки волос в Турции - РИА Новости, 12.07.2026
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09:32 12.07.2026
Россиян предупредили о грядущем подорожании пересадки волос в Турции

Цены на пересадку волос в турецких клиниках вырастут с конца лета

© iStock.com / demaerreПрием у врача
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© iStock.com / demaerre
Прием у врача
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Стоимость популярной у мужчин процедуры по пересадке волос в турецких клиниках вырастет на несколько сотен долларов с конца лета.
  • Пересадка волос для россиян в клиниках Стамбула будет стоить в среднем от 2 до 3 тысяч долларов, в стоимость включены операция и все необходимые медикаменты, а также проживание в отеле на двоих.
  • При значительной степени облысения может потребоваться еще одна процедура по пересадке по технологии DHI через 10–12 месяцев после первой операции.
СТАМБУЛ, 12 июл - РИА Новости. Стоимость популярной у мужчин процедуры по пересадке волос в турецких клиниках вырастет на несколько сотен долларов с конца лета, выяснил корреспондент РИА Новости.
Пересадка волос для россиян в клиниках Стамбула будет стоить в среднем от 2 до 3 тысяч долларов, в стоимость включена операция и все необходимые медикаменты, а также проживание в отеле на двоих, выяснил ранее корреспондент РИА Новости, посетив несколько клиник.
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Турецкие клиники уже многие годы пользуются популярностью среди желающих пересадить волосы мужчин, которые приезжают ради этого в Турцию. Как правило, цены в турецких клиниках существенно ниже аналогичных в других странах.
"Операция будет стоить 2300 долларов до конца июля, с августа цена вырастет до 2700-3000 долларов. В цену включено проживание в Стамбуле в номере для двоих человек, завтраки, трансферы между аэропортом, клиникой и отелем, доступный 24 часа в сутки персональный переводчик, тесты перед операцией, медикаменты после нее, один укол плазмы, а также средства по уходу за волосами", - рассказали в клинике.
Разницу в стоимости там объяснили тем, что летом "низкий" сезон, процедуры обычно популярнее в холодное время года. Данную информацию подтвердили и в ряде других клиник, разница в стоимости составит от 300 до 500 долларов.
При этом в случае значительной степени облысения потребуется спустя 10-12 месяцев после операции провести еще одну процедуру по пересадке по технологии DHI.
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Клиентам также придется учесть расходы на авиабилеты – к примеру, на июль билеты из Москвы в Стамбул и обратно обойдутся в среднем в 25-35 тысяч рублей (320-450 долларов).
В случае, если клиенту не требуется переводчик и проживание в отеле, процедура обойдется незначительно дешевле – в 1900-2200 долларов до августа-сентября.
Опрошенные РИА Новости клиенты клиник рассказали, что еще пять лет назад стоимость процедуры была на уровне 1500 долларов за 5 тысяч графтов. Однако в ряде случаев волосы начинают вновь выпадать примерно через пять лет, отметили клиенты.
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