ЦАХАЛ заявила о ликвидации объекта ХАМАС в Газе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия обороны Израиля заявила о поражении и ликвидации объекта ХАМАС по производству оружия в районе города Газа.
- В ЦАХАЛ утверждают, что бойцы ХАМАС занимались производством компонентов оружия в нарушение режима прекращения огня.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о поражении и ликвидации объекта палестинского движения ХАМАС по производству оружия в районе города Газа.
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"Некоторое время назад ЦАХАЛ поразил и ликвидировал объект ХАМАС по производству оружия в районе города Газа на севере сектора Газа", - говорится в сообщении пресс-службы армии, опубликованном в воскресенье.
В ЦАХАЛ утверждают, что бойцы ХАМАС действовали с территории этого объекта, занимаясь производством компонентов оружия в нарушение режима прекращения огня.
Израильские военные заявили, что удар по объекту был нанесен в тот момент, когда несколько бойцов ХАМАС находились внутри него.
Девятого октября 2025 года Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом Дональдом Трампом. На следующий день в Газе вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории сектора.