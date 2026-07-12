Трамп распорядился приспустить флаги в связи со смертью Грэма*

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"В память о выдающейся жизни и достижениях сенатора Линдси Грэма*, моего дорогого друга и поистине великого человека, который так многого добился для нашей страны и своего любимого родного штата Южная Каролина, я распорядился приспустить все американские флаги на всей территории Соединенных Штатов до 18:00 субботы (01.00 мск воскресенья – ред.)", – написал Трамп в Х.