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Трамп распорядился приспустить флаги в связи со смертью Грэма* - РИА Новости, 12.07.2026
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21:08 12.07.2026 (обновлено: 21:13 12.07.2026)
Трамп распорядился приспустить флаги в связи со смертью Грэма*

Трамп распорядился приспустить флаги в США в связи со смертью сенатора Грэма

© Фото : Офис президента УкраиныСенатор Линдси Грэм* в Киеве
Сенатор Линдси Грэм* в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Фото : Офис президента Украины
Сенатор Линдси Грэм* в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил о приспуске флагов по всей стране в связи со смертью сенатора Линдси Грэма*.
  • Флаги будут приспущены до 18:00 субботы.
НЬЮ-ЙОРК, 12 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в связи со смертью сенатора США Линдси Грэма* распорядился приспустить флаги по всей стране.
«

"В память о выдающейся жизни и достижениях сенатора Линдси Грэма*, моего дорогого друга и поистине великого человека, который так многого добился для нашей страны и своего любимого родного штата Южная Каролина, я распорядился приспустить все американские флаги на всей территории Соединенных Штатов до 18:00 субботы (01.00 мск воскресенья – ред.)", – написал Трамп в Х.

Сенатору-республиканцу от штата Южная Каролина Грэму* 9 июля исполнился 71 год. Он был известен как один из главных "ястребов" Вашингтона, который неоднократно призывал к жесткому давлению и санкциям против России. Его воинственная риторика была направлена также против Ирана и Китая. При этом законодатель последовательно выступал за максимальную поддержку Израиля.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
Американский сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
Умер американский сенатор Линдси Грэм*
Вчера, 09:20
 
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