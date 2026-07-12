Трамп распорядился приспустить флаги в связи со смертью Грэма*

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп заявил о приспуске флагов по всей стране в связи со смертью сенатора Линдси Грэма*.
- Флаги будут приспущены до 18:00 субботы.
НЬЮ-ЙОРК, 12 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в связи со смертью сенатора США Линдси Грэма* распорядился приспустить флаги по всей стране.
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"В память о выдающейся жизни и достижениях сенатора Линдси Грэма*, моего дорогого друга и поистине великого человека, который так многого добился для нашей страны и своего любимого родного штата Южная Каролина, я распорядился приспустить все американские флаги на всей территории Соединенных Штатов до 18:00 субботы (01.00 мск воскресенья – ред.)", – написал Трамп в Х.
Сенатору-республиканцу от штата Южная Каролина Грэму* 9 июля исполнился 71 год. Он был известен как один из главных "ястребов" Вашингтона, который неоднократно призывал к жесткому давлению и санкциям против России. Его воинственная риторика была направлена также против Ирана и Китая. При этом законодатель последовательно выступал за максимальную поддержку Израиля.
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