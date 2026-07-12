Краткий пересказ от РИА ИИ Трамп сообщил, что сенатор Грэм* звонил ему перед смертью.

По словам президента США, он рассказывал о поездке на Украину и жаловался на усталость.

НЬЮ-ЙОРК, 12 июл — РИА Новости. Дональд Трамп утверждает, что сенатор Линдси Грэм* звонил ему незадолго до своей смерти.

« "Он только что вернулся с Украины, и поездка у него прошла отлично. <...> Он сказал: "Я устал, потому что это была долгая поездка", — заявил Трамп в интервью CNN.

Ранее в воскресенье офис сенатора сообщил о его смерти после непродолжительной болезни. По данным телеканала NBC , в ночь на воскресенье к нему домой выезжали экстренные службы, отреагировав на вызов о сердечном приступе.

Как утверждал в пятницу офис Владимира Зеленского , Грэм* находился на Украине с официальным визитом, где обсудил финансирование закупок военной техники для Киева, санкции против России, а также встречу главы киевского режима с Трампом в Анкаре. При этом в соцсетях самого сенатора упоминаний об этом не было.

Девятого июля республиканцу исполнился 71 год. С 2003-го он был сенатором от штата Южная Каролина. В январе прошлого года его назначали председателем бюджетного комитета верхней палаты парламента.

Грэм* был известен как один из главных ястребов Вашингтона, который не раз призывал к ужесточению давления на Москву. Так, в 2018-м он представил законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля", запрещающий гражданам США совершать операции с российским государственным долгом и госбанками.

В 2025 году сенатор стал одним из авторов инициативы, которая дает право Дональду Трампу ввести 500-процентные пошлины на импорт из стран, покупающих у России нефть, газ, уран и другие товары. В субботу, 10 июля, американские парламентарии заявили о согласовании документа с администрацией Белого дома.

В 2023 году МВД России объявило Грэма* в розыск, а в 2024-м Росфинмониторинг добавил его в перечень террористов и экстремистов.