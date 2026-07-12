Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сенатор Линдси Грэм* скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни.
- По словам Дональда Трампа, Линдси Грэм* был настроен на продолжение украинского конфликта.
НЬЮ-ЙОРК, 12 июл – РИА Новости. Скандально известный русофобскими взглядами сенатор Линдси Грэм* хотел продолжения украинского конфликта, признал американский президент Дональд Трамп.
Ранее в воскресенье офис сенатора сообщил, что Грэм* скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни. По данным телеканала NBC, в ночь на воскресенье (по местному времени) экстренные службы отреагировали на вызов в связи с сердечным приступом в его доме.