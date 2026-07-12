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Грэм* хотел продолжения конфликта на Украине, признал Трамп - РИА Новости, 12.07.2026
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17:24 12.07.2026 (обновлено: 17:31 12.07.2026)
Грэм* хотел продолжения конфликта на Украине, признал Трамп

Трамп: сенатор Грэм хотел продолжения конфликта на Украине

© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский сенатор Линдси Грэм*
Американский сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский сенатор Линдси Грэм*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сенатор Линдси Грэм* скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни.
  • По словам Дональда Трампа, Линдси Грэм* был настроен на продолжение украинского конфликта.
НЬЮ-ЙОРК, 12 июл – РИА Новости. Скандально известный русофобскими взглядами сенатор Линдси Грэм* хотел продолжения украинского конфликта, признал американский президент Дональд Трамп.
Ранее в воскресенье офис сенатора сообщил, что Грэм* скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни. По данным телеканала NBC, в ночь на воскресенье (по местному времени) экстренные службы отреагировали на вызов в связи с сердечным приступом в его доме.
"Я хотел, чтобы война на Украине закончилась очень быстро. Думаю, он был больше настроен на то, чтобы она продолжалась. Откровенно говоря, он был очень воинственно настроен в том, что касалось этого", – сказал Трамп в интервью CNN.
Американский сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
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