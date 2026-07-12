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Ормузский пролив открыт, считает Трамп - РИА Новости, 12.07.2026
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17:23 12.07.2026
Ормузский пролив открыт, считает Трамп

Трамп: Ормузский пролив открыт

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп убежден, что Ормузский пролив открыт.
  • КСИР объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе.
НЬЮ-ЙОРК, 12 июл – РИА Новости. Ормузский пролив открыт, убежден президент США Дональд Трамп.
В воскресенье КСИР объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
В Иране заявили, что готовы силой защищать Ормузский пролив
Вчера, 14:54
"Он (пролив - ред.) открыт. Мы прошлой ночью разбомбили их к чертовой матери", – сказал он в интервью NBC.
В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум, который предполагает завершение конфликта. Тем не менее в ночь на 8 июля Соединенные Штаты возобновили обстрелы. По словам президента Дональда Трампа, это стало реакцией на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Он пригрозил увеличить мощность атак, если такая ситуация повторится.
Исламская республика в ответ наносит удары по военной инфраструктуре США на Ближнем Востоке. МИД страны назвал агрессию Вашингтона серьезным нарушением достигнутых договоренностей.
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В миреОрмузский проливДональд ТрампNBCВоенная операция США и Израиля против ИранаСШАВашингтон (штат)
 
 
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