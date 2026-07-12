Ормузский пролив открыт, считает Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп убежден, что Ормузский пролив открыт.
- КСИР объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе.
НЬЮ-ЙОРК, 12 июл – РИА Новости. Ормузский пролив открыт, убежден президент США Дональд Трамп.
В воскресенье КСИР объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе.
"Он (пролив - ред.) открыт. Мы прошлой ночью разбомбили их к чертовой матери", – сказал он в интервью NBC.
В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум, который предполагает завершение конфликта. Тем не менее в ночь на 8 июля Соединенные Штаты возобновили обстрелы. По словам президента Дональда Трампа, это стало реакцией на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Он пригрозил увеличить мощность атак, если такая ситуация повторится.
Исламская республика в ответ наносит удары по военной инфраструктуре США на Ближнем Востоке. МИД страны назвал агрессию Вашингтона серьезным нарушением достигнутых договоренностей.