Ормузский пролив открыт, считает Трамп

В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум, который предполагает завершение конфликта. Тем не менее в ночь на 8 июля Соединенные Штаты возобновили обстрелы. По словам президента Дональда Трампа, это стало реакцией на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Он пригрозил увеличить мощность атак, если такая ситуация повторится.