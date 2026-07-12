"В ближайшее время". СМИ сообщили Киеву плохие новости из-за решения Трампа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Налаживание пробного производства систем противовоздушной обороны Patriot на Украине займет не менее 12–24 месяцев, пишет Military Watch Magazine.
- В публикации отметили, что для ракет-перехватчиков Patriot нужны технически сложные компоненты, которые на самой Украине не производятся.
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Украине потребуется еще много времени, прежде чем она сможет начать производство систем противовоздушной обороны Patriot на своей территории, пишет Military Watch Magazine.
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"Эксперты в области обороны оценивают, что даже на налаживание пробного производства уйдет не менее 12-24 месяцев, а для достижения значительных объемов производства потребуется гораздо больше времени. Таким образом, хотя заявление президента Трампа, как ожидается, ослабит политическое давление со стороны Европы на Вашингтон, в ближайшее время оно, по всей видимости, не окажет существенного влияния", — говорится в публикации.
Обозреватели указали, что для ракет-перехватчиков Patriot нужны технически сложные компоненты, которые на самой Украине никак не производятся.
В среду президент США Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре. На переговорах американский политик заявил, что Украина может получить лицензию на изготовление систем ПВО Patriot.