"В ближайшее время". СМИ сообщили Киеву плохие новости из-за решения Трампа

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"Эксперты в области обороны оценивают, что даже на налаживание пробного производства уйдет не менее 12-24 месяцев, а для достижения значительных объемов производства потребуется гораздо больше времени. Таким образом, хотя заявление президента Трампа, как ожидается, ослабит политическое давление со стороны Европы на Вашингтон, в ближайшее время оно, по всей видимости, не окажет существенного влияния", — говорится в публикации.