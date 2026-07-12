Краткий пересказ от РИА ИИ Сенатор-республиканец Линдси Грэм* скончался вечером 11 июля после непродолжительной и внезапной болезни.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью Грэма*, назвав его одним из величайших людей и сенаторов.

ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп кратко выразил соболезнования в связи со смертью сенатора-республиканца Линдси Грэма*, снискавшего скандальную славу своей русофобской позицией.

Офис сенатора в воскресенье сообщил, что Грэм* скончался вечером 11 июля по местному времени после непродолжительной и внезапной болезни.

"Сенатор Линдси Грэм*, один из величайших людей и сенаторов, которых я когда-либо знал, умер! Он всегда работал и был настоящим американским патриотом. Нам будет очень не хватать Линдси*! Подробности и информация о церемонии последуют. Как печально!", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Сенатору-республиканцу от штата Южная Каролина Грэму* 9 июля исполнился 71 год. Он был известен как один из главных "ястребов" Вашингтона , который неоднократно призывал к жесткому давлению и санкциям против России. Его воинственная риторика была направлена также против Ирана и Китая. При этом законодатель последовательно выступал за максимальную поддержку Израиля.