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Трамп выразил соболезнования после смерти сенатора Грэма* - РИА Новости, 12.07.2026
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10:45 12.07.2026 (обновлено: 10:46 12.07.2026)
Трамп выразил соболезнования после смерти сенатора Грэма*

Трамп кратко выразил соболезнования после смерти сенатора-русофоба Грэма

© Фото : Офис президента УкраиныСенатор Линдси Грэм*
Сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Фото : Офис президента Украины
Сенатор Линдси Грэм*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сенатор-республиканец Линдси Грэм* скончался вечером 11 июля после непродолжительной и внезапной болезни.
  • Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью Грэма*, назвав его одним из величайших людей и сенаторов.
ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп кратко выразил соболезнования в связи со смертью сенатора-республиканца Линдси Грэма*, снискавшего скандальную славу своей русофобской позицией.
Офис сенатора в воскресенье сообщил, что Грэм* скончался вечером 11 июля по местному времени после непродолжительной и внезапной болезни.
"Сенатор Линдси Грэм*, один из величайших людей и сенаторов, которых я когда-либо знал, умер! Он всегда работал и был настоящим американским патриотом. Нам будет очень не хватать Линдси*! Подробности и информация о церемонии последуют. Как печально!", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Сенатору-республиканцу от штата Южная Каролина Грэму* 9 июля исполнился 71 год. Он был известен как один из главных "ястребов" Вашингтона, который неоднократно призывал к жесткому давлению и санкциям против России. Его воинственная риторика была направлена также против Ирана и Китая. При этом законодатель последовательно выступал за максимальную поддержку Израиля.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
Американский сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
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