Угроза жизни Трампа могла быть надуманной, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Угроза жизни президента США Дональда Трампа со стороны Ирана могла быть надуманной, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Чиновники США получили информацию от израильской разведки о возможном плане убить Трампа и посчитали ее достаточно серьезной, чтобы пересадить президента на другой самолет.

Американские чиновники сослались на отсутствие у подаренного Катаром самолета должных оборонительных возможностей, действующие и бывшие американские чиновники прогнозируют, что Трамп будет меньше использовать его в зарубежных поездках.

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Угроза жизни президента США Дональда Трампа со стороны Ирана могла быть надуманной, сообщает газета Угроза жизни президента США Дональда Трампа со стороны Ирана могла быть надуманной, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Трамп прилетел в Турцию на новом самолете бело-темно-синей расцветки с красной и золотой полосами, но вылетал из Анкары на старой сине-бело-голубой модели. На американской авиабазе Милденхолл на востоке Великобритании он пересел на подаренный Катаром Boeing.

"Трамп полетел домой из Турции на борту старого президентского самолета после того, как чиновники США получили информацию от израильской разведки о возможном плане убить его… Эту угрозу посчитали не полностью правдоподобной", - пишет издание.

Тем не менее, как отмечает газета, этой информации оказалось достаточно, чтобы Трампа пересадили на другой самолет с учетом того, что он находился не так далеко от Ирана на фоне возобновившихся боевых действий в регионе. Американские чиновники сослались на отсутствие у подаренного Катаром самолета должных оборонительных возможностей.

Действующие и бывшие американские чиновники прогнозируют, что Трамп будет меньше использовать самолет, полученный от Катара, в зарубежных поездках, говорится в материале.