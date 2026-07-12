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Угроза жизни Трампа могла быть надуманной, пишут СМИ - РИА Новости, 12.07.2026
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02:28 12.07.2026
Угроза жизни Трампа могла быть надуманной, пишут СМИ

WSJ: угроза жизни Трампа со стороны Ирана могла быть надуманной

© REUTERS / Umit BektasПрезидент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© REUTERS / Umit Bektas
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Угроза жизни президента США Дональда Трампа со стороны Ирана могла быть надуманной, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
  • Чиновники США получили информацию от израильской разведки о возможном плане убить Трампа и посчитали ее достаточно серьезной, чтобы пересадить президента на другой самолет.
  • Американские чиновники сослались на отсутствие у подаренного Катаром самолета должных оборонительных возможностей, действующие и бывшие американские чиновники прогнозируют, что Трамп будет меньше использовать его в зарубежных поездках.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Угроза жизни президента США Дональда Трампа со стороны Ирана могла быть надуманной, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
Трамп прилетел в Турцию на новом самолете бело-темно-синей расцветки с красной и золотой полосами, но вылетал из Анкары на старой сине-бело-голубой модели. На американской авиабазе Милденхолл на востоке Великобритании он пересел на подаренный Катаром Boeing.
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"Трамп полетел домой из Турции на борту старого президентского самолета после того, как чиновники США получили информацию от израильской разведки о возможном плане убить его… Эту угрозу посчитали не полностью правдоподобной", - пишет издание.
Тем не менее, как отмечает газета, этой информации оказалось достаточно, чтобы Трампа пересадили на другой самолет с учетом того, что он находился не так далеко от Ирана на фоне возобновившихся боевых действий в регионе. Американские чиновники сослались на отсутствие у подаренного Катаром самолета должных оборонительных возможностей.
Действующие и бывшие американские чиновники прогнозируют, что Трамп будет меньше использовать самолет, полученный от Катара, в зарубежных поездках, говорится в материале.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвинили Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.
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