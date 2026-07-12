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На Тайване выросло число пострадавших из-за тайфуна "Бави" - РИА Новости, 12.07.2026
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05:39 12.07.2026
На Тайване выросло число пострадавших из-за тайфуна "Бави"

Число пострадавших из-за тайфуна "Бави" на Тайване достигло 113 человек

© AP Photo / Chiang Ying-yingТайфун "Бави" на Тайване
Тайфун Бави на Тайване - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Тайфун "Бави" на Тайване
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число пострадавших из-за тайфуна «Бави» на Тайване достигло 113 человек.
  • Из-за тайфуна «Бави» без электричества остались более 234 тысяч домохозяйств, было эвакуировано более 14 тысяч жителей.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Число пострадавших из-за тайфуна "Бави" на Тайване достигло 113, сообщает местная газета Taipei News со ссылкой на власти острова.
Ранее центральное информационное агентство (CNA) Тайваня передавало, что 87 человек пострадали, а 177,4 тысячи домохозяйств остались без электричества из-за тайфуна "Бави".
"Тайфун "Бави" обрушился на Тайвань… в результате чего пострадали 113 человек", - пишет издание.
По этим данным, было эвакуировано более 14 тысяч жителей, а без света остались уже более 234 тысяч домохозяйств.
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