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Россияне не обращались в генконсульство в Шанхае из-за тайфуна - РИА Новости, 12.07.2026
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16:38 12.07.2026
Россияне не обращались в генконсульство в Шанхае из-за тайфуна

РИА Новости: россияне не обращались в генконсульство в КНР из-за тайфуна "Бави"

© REUTERS / Go NakamuraПоследствия тайфуна "Бави" в Китае
Последствия тайфуна Бави в Китае - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© REUTERS / Go Nakamura
Последствия тайфуна "Бави" в Китае
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В генконсульство РФ в Шанхае не поступало обращений россиян в связи с последствиями тайфуна "Бави".
  • Тайфун достиг побережья Китая в районе провинции Чжэцзян и вызвал объявление тревоги наивысшего "красного" уровня.
  • В десятках аэропортов планировали отменить примерно 2,8 тысячи рейсов, также было затронуто движение скоростных поездов.
ПЕКИН, 12 июл – РИА Новости. Россияне не обращались в генконсульство РФ в Шанхае в связи с последствиями тайфуна "Бави", сообщили в воскресенье РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Шанхае.
«
"Обращений граждан в связи с тайфуном или отменами рейсов к нам не поступало", - сказали в генконсульстве.
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3 июля, 10:48
В консульский округ в Шанхае входят сам Шанхай, а также три прилегающие провинции: Цзянсу, Чжэцзян и Аньхой.
Тайфун "Бави" в субботу около полуночи достиг побережья материковой части Китай в районе восточной провинции Чжэцзян, принеся с собой сильный ветер и ливни. Метеорологическое управление КНР в субботу объявило тревогу наивысшего "красного" уровня в связи с проливными дождями для нескольких регионов, рекомендуя жителям проявлять бдительность.
В связи с влиянием тайфуна в десятках аэропортов страны в воскресенье планировалось отменить порядка 2,8 тысячи рейсов. В частности, согласно данным платформы Flight Master, по состоянию на полдень 12 июля, в двух крупнейших аэропортах Шанхая были отменены 40% рейсов, в аэропорту "Пудун" отменили 905 рейсов, в аэропорту "Хунцяо" - 384 рейса.
Вместе с тем, затронуто движение скоростных поездов, многие составы из Шанхая, городов провинции Чжэцзян, Фуцзянь, Аньхой в субботу вечером и воскресенье утром были отменены или задержаны, но во второй половине дня движение скоростных поездов постепенно восстанавливается.
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