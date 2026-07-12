Россияне не обращались в генконсульство в Шанхае из-за тайфуна

Краткий пересказ от РИА ИИ В генконсульство РФ в Шанхае не поступало обращений россиян в связи с последствиями тайфуна "Бави".

Тайфун достиг побережья Китая в районе провинции Чжэцзян и вызвал объявление тревоги наивысшего "красного" уровня.

В десятках аэропортов планировали отменить примерно 2,8 тысячи рейсов, также было затронуто движение скоростных поездов.

ПЕКИН, 12 июл – РИА Новости. Россияне не обращались в генконсульство РФ в Шанхае в связи с последствиями тайфуна "Бави", сообщили в воскресенье РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Шанхае.

« "Обращений граждан в связи с тайфуном или отменами рейсов к нам не поступало", - сказали в генконсульстве.

В консульский округ в Шанхае входят сам Шанхай, а также три прилегающие провинции: Цзянсу , Чжэцзян и Аньхой.

Тайфун "Бави" в субботу около полуночи достиг побережья материковой части Китай в районе восточной провинции Чжэцзян, принеся с собой сильный ветер и ливни. Метеорологическое управление КНР в субботу объявило тревогу наивысшего "красного" уровня в связи с проливными дождями для нескольких регионов, рекомендуя жителям проявлять бдительность.

В связи с влиянием тайфуна в десятках аэропортов страны в воскресенье планировалось отменить порядка 2,8 тысячи рейсов. В частности, согласно данным платформы Flight Master, по состоянию на полдень 12 июля, в двух крупнейших аэропортах Шанхая были отменены 40% рейсов, в аэропорту "Пудун" отменили 905 рейсов, в аэропорту "Хунцяо" - 384 рейса.