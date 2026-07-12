Российские туристы в Китае столкнулись с отменой авиарейсов из-за тайфуна

Краткий пересказ от РИА ИИ Тайфун "Бави" привел к отмене около 2,8 тысячи авиарейсов и скоростных поездов в Китае.

Российская туристка Вероника столкнулась с отменой поезда из Шанхая в Пекин из-за тайфуна.

Семья Вероники будет добираться до Пекина самолетом в понедельник, так как билеты на поезда уже раскуплены.

ПЕКИН, 12 июл – РИА Новости. Тайфун "Бави", обрушившийся на восточное побережье Китая в субботу, привел к отмене тысяч авиарейсов и скоростных поездов, российские туристы оказались в числе тех, кто был вынужден менять планы, билеты и искать жилье.

Тайфун "Бави" в субботу около полуночи достиг побережья материковой части Китай в районе восточной провинции Чжэцзян, принеся с собой сильный ветер и ливни. В связи с влиянием тайфуна в десятках аэропортов страны в воскресенье планировалось отменить порядка 2,8 тысячи рейсов. В частности, согласно данным платформы Flight Master, по состоянию на полдень 12 июля в двух крупнейших аэропортах Шанхая были отменены 40% рейсов, в аэропорту Пудун отменили 905 рейсов, в аэропорту Хунцяо - 384 рейса.

Вместе с тем было затронуто движение скоростных поездов, многие поезда из Шанхая, городов провинции Чжэцзян, Фуцзянь, Аньхой в субботу вечером – воскресенье утром были отменены или задержаны, во второй половине дня движение скоростных поездов в затронутых регионах постепенно восстанавливается.

Российская туристка Вероника, путешествующая по Китаю с семьей, застала тайфун в Шанхае, откуда семья должна была уехать в воскресенье утром скоростным поездом в Пекин.

"Наш поезд в Пекин должен был отправиться в 9 утра, и, когда мы начали собираться на вокзал, пришло сообщение, что поменялась платформа, а после этого с Trip.com, где мы заказывали билеты, пришло оповещение, что поезд отменен в связи с погодными условиями, и будет автоматический моментальный возврат денег", - рассказала Вероника РИА Новости.

После этого россияне обратились в страховую компанию и пытались выяснить, можно ли вернуть хотя бы деньги за отель, который семья вынуждена была продлить.

Девушка рассказала, что для страховой понадобилась справка об отмене поезда, которую на вокзале не смогли предоставить. На помощь туристам пришел ИИ-ассистент платформы бронирования.

"Мы смогли с ним по-русски пообщаться в переписке, нам это сильно помогло, нам дали четкие рекомендации, что делать, мы поняли, что достаточно скриншота нашего бронирования. Но информация пока не проверенная, поскольку мы еще не получили подтверждения от нашей российской страховой, что наши документы прошли", - добавила она.

Она также рассказала, что шанхайский вокзал в воскресенье утром был необычайно пустым, а на табло значилось, что большинство поездов отменены.

Россиянка отметила, что до Пекина семья будет добираться самолетом в понедельник, потому что билеты на поезда уже раскуплены.

Ранее в генеральном консульстве РФ в Шанхае заявили РИА Новости, что по состоянию на вечер воскресенья обращений россиян в дипмиссию из-за тайфуна "Бави" или отмены рейсов не было.