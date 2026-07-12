Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сумах прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.
- По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Новый взрыв прогремел в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее утром телеканал сообщал о взрыве в городе.
«
"В Сумах прозвучал взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18