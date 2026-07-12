В Сумах прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Сумы на северо-востоке Украины прогремел взрыв.
- В Сумском районе, в который входят Сумы, была объявлена воздушная тревога.
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Сумы на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумском районе, в который входят Сумы, объявлена воздушная тревога.