Член пичугинской ОПГ пытался взыскать с СИЗО рубль за жару в камере

Краткий пересказ от РИА ИИ Пожизненно осужденный член «пичугинской» ОПГ Хадис Азизов требовал от государства компенсацию в один рубль за жару в камере СИЗО-1 в Сыктывкаре.

Лабораторные замеры показали, что температура в камере была в пределах допустимых норм СанПиН.

Суд отказал Азизову в иске, и апелляционный суд подтвердил это решение.

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Пожизненно осужденный член "пичугинской" ОПГ Хадис Азизов требовал от государства 1 рубль за жару в камере СИЗО-1 в Сыктывкаре, однако его претензии признали необоснованными, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Из них следует, что Азизов подал иск к СИЗО и ФСИН России о взыскании компенсации в один рубль за нарушение норм температуры в камере следственного изолятора. Согласно материалам, осужденный настаивал, что с начала отопительного сезона температура в камере значительно превышала норму", создавая "невыносимые условия", однако лабораторные замеры, проведенные специалистами санитарно-эпидемиологического надзора, показали 21,5–21,8 градуса — в пределах допустимых норм СанПиН (18–24°C).

При этом в документах отмечается, что в камере работает приточно-вытяжная вентиляция, есть форточка, которую можно открывать, и сплит-система кондиционирования. Вместе с тем указывается, что жалоб от Азизова на духоту в администрацию следственного изолятора ранее не поступало.

Суд отказал Азизову в иске, тот пытался обжаловать решение, однако и апелляционный суд ему отказал.