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Член пичугинской ОПГ пытался взыскать с СИЗО рубль за жару в камере - РИА Новости, 12.07.2026
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04:23 12.07.2026
Член пичугинской ОПГ пытался взыскать с СИЗО рубль за жару в камере

Член пичугинской ОПГ Азизов требовал от государства рубль за жару в СИЗО

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСотрудник ФСИН
Сотрудник ФСИН - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сотрудник ФСИН. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожизненно осужденный член «пичугинской» ОПГ Хадис Азизов требовал от государства компенсацию в один рубль за жару в камере СИЗО-1 в Сыктывкаре.
  • Лабораторные замеры показали, что температура в камере была в пределах допустимых норм СанПиН.
  • Суд отказал Азизову в иске, и апелляционный суд подтвердил это решение.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Пожизненно осужденный член "пичугинской" ОПГ Хадис Азизов требовал от государства 1 рубль за жару в камере СИЗО-1 в Сыктывкаре, однако его претензии признали необоснованными, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Из них следует, что Азизов подал иск к СИЗО и ФСИН России о взыскании компенсации в один рубль за нарушение норм температуры в камере следственного изолятора. Согласно материалам, осужденный настаивал, что с начала отопительного сезона температура в камере значительно превышала норму", создавая "невыносимые условия", однако лабораторные замеры, проведенные специалистами санитарно-эпидемиологического надзора, показали 21,5–21,8 градуса — в пределах допустимых норм СанПиН (18–24°C).
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При этом в документах отмечается, что в камере работает приточно-вытяжная вентиляция, есть форточка, которую можно открывать, и сплит-система кондиционирования. Вместе с тем указывается, что жалоб от Азизова на духоту в администрацию следственного изолятора ранее не поступало.
Суд отказал Азизову в иске, тот пытался обжаловать решение, однако и апелляционный суд ему отказал.
В 2023 году Верховный суд Коми приговорил Азизова к пожизненному лишению свободы за организацию убийств в составе "пичугинской" ОПГ, которой руководил бандит Юрий Пичугин. В августе 2025 года Азизову добавили еще 11 лет и штраф в два миллиона рублей за убийство в 2003 году брата лидера конкурирующей группировки в Сыктывкаре и организацию убийства в 2010 году начальника УФСИН по Омской области в Волгограде.
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