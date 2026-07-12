В Торонто произошла перестрелка, погибли два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Торонто произошла стрельба, в результате которой два человека погибли и несколько получили ранения.
- Нападающий еще не обезврежен.
ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Два человека погибли, еще несколько ранены в ходе стрельбы в Торонто, заявили в местной полиции.
"Обнаружены пять человек с огнестрельными ранениями, два человека скончались на месте", - написала полиция в соцсети X.
Отмечается, что нападающий еще не обезврежен.
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