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В Торонто произошла перестрелка, погибли два человека - РИА Новости, 12.07.2026
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03:59 12.07.2026 (обновлено: 04:13 12.07.2026)
В Торонто произошла перестрелка, погибли два человека

В Торонто произошла перестрелка, погибли два человека, еще пятеро ранены

© РИА Новости / Дмитрий ГорностаевПолиция в Торонто
Полиция в Торонто - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Горностаев
Полиция в Торонто. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Торонто произошла стрельба, в результате которой два человека погибли и несколько получили ранения.
  • Нападающий еще не обезврежен.
ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Два человека погибли, еще несколько ранены в ходе стрельбы в Торонто, заявили в местной полиции.
"Обнаружены пять человек с огнестрельными ранениями, два человека скончались на месте", - написала полиция в соцсети X.
Отмечается, что нападающий еще не обезврежен.
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