Турецкий сейсмолог назвал ближайшую неделю переломной для Стамбула

Краткий пересказ от РИА ИИ В Мраморном море зафиксирована серия микроземлетрясений магнитудой менее 3,5 на глубине шести-девяти километров.

Турецкий сейсмолог Осман Бекташ заявил, что ближайшие три-семь дней станут ключевыми для оценки сейсмической активности в районе Стамбула.

Главным показателем для специалистов станет то, произойдет ли в ближайшие дни землетрясение магнитудой выше 4, что позволит лучше понять текущее состояние разлома.

АНКАРА, 12 июл – РИА Новости. Ближайшая неделя станет ключевой для оценки сейсмической активности в районе Стамбула после серии микроземлетрясений в Мраморном море, заявил турецкий сейсмолог, профессор Осман Бекташ.

По словам ученого, в центральной впадине Мраморного моря зафиксирована серия микроземлетрясений магнитудой менее 3,5 на глубине шести-девяти километров. Такие явления, как правило, свидетельствуют о перераспределении напряжения в отдельных участках разлома за счет небольших смещений, пояснил он.

"Само по себе это не является предвестником сильного землетрясения, однако ближайшие три–семь дней станут одним из важнейших научных индикаторов", — сказал Бекташ, слова которого приводит газета Ekonomim

Сейсмолог отметил, что главным показателем для специалистов станет то, произойдет ли в ближайшие три–семь дней землетрясение магнитудой выше 4. По его словам, именно это позволит лучше понять текущее состояние разлома и характер происходящих процессов.

Эксперт также призвал не сводить прогнозы только к сценарию одного разрушительного землетрясения магнитудой выше 7. По его мнению, сейсмическая ситуация в Мраморном море может развиваться по нескольким сценариям, а вопрос о том, находится ли разлом в заблокированном состоянии или медленно смещается, требует дальнейших исследований.

Мраморное море расположено на Северо-Анатолийском разломе — в одной из наиболее активных сейсмических зон мира.