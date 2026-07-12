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Турецкий сейсмолог назвал ближайшую неделю переломной для Стамбула - РИА Новости, 12.07.2026
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11:22 12.07.2026
Турецкий сейсмолог назвал ближайшую неделю переломной для Стамбула

Ближайшая неделя станет ключевой для оценки сейсмической активности в Стамбуле

© iStock.com / ugurhanВид на Стамбул
Вид на Стамбул - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© iStock.com / ugurhan
Вид на Стамбул. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Мраморном море зафиксирована серия микроземлетрясений магнитудой менее 3,5 на глубине шести-девяти километров.
  • Турецкий сейсмолог Осман Бекташ заявил, что ближайшие три-семь дней станут ключевыми для оценки сейсмической активности в районе Стамбула.
  • Главным показателем для специалистов станет то, произойдет ли в ближайшие дни землетрясение магнитудой выше 4, что позволит лучше понять текущее состояние разлома.
АНКАРА, 12 июл – РИА Новости. Ближайшая неделя станет ключевой для оценки сейсмической активности в районе Стамбула после серии микроземлетрясений в Мраморном море, заявил турецкий сейсмолог, профессор Осман Бекташ.
По словам ученого, в центральной впадине Мраморного моря зафиксирована серия микроземлетрясений магнитудой менее 3,5 на глубине шести-девяти километров. Такие явления, как правило, свидетельствуют о перераспределении напряжения в отдельных участках разлома за счет небольших смещений, пояснил он.
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"Само по себе это не является предвестником сильного землетрясения, однако ближайшие три–семь дней станут одним из важнейших научных индикаторов", — сказал Бекташ, слова которого приводит газета Ekonomim.
Сейсмолог отметил, что главным показателем для специалистов станет то, произойдет ли в ближайшие три–семь дней землетрясение магнитудой выше 4. По его словам, именно это позволит лучше понять текущее состояние разлома и характер происходящих процессов.
Эксперт также призвал не сводить прогнозы только к сценарию одного разрушительного землетрясения магнитудой выше 7. По его мнению, сейсмическая ситуация в Мраморном море может развиваться по нескольким сценариям, а вопрос о том, находится ли разлом в заблокированном состоянии или медленно смещается, требует дальнейших исследований.
Мраморное море расположено на Северо-Анатолийском разломе — в одной из наиболее активных сейсмических зон мира.
После землетрясения магнитудой 6,2 у берегов Стамбула весной 2025 года турецкие ученые усилили мониторинг региона, который считается наиболее вероятным местом возникновения нового сильного землетрясения вблизи крупнейшего города Турции.
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