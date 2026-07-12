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США нанесли удары по военным базам на юге Ирана - РИА Новости, 12.07.2026
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09:26 12.07.2026 (обновлено: 10:02 12.07.2026)
США нанесли удары по военным базам на юге Ирана

IRIB: ВС США нанесли удар по военным базам на юге Ирана

© AP Photo / U.S. Air Force, Matthew BruchИстребители F-15 ВВС США
Истребители F-15 ВВС США - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© AP Photo / U.S. Air Force, Matthew Bruch
Истребители F-15 ВВС США . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США нанесли удары по нескольким военным базам на юге Ирана.
  • Иранские военные нанесли удары по американским объектам на Ближнем Востоке в ответ на удары США по Ирану.
ТЕГЕРАН, 12 июл - РИА Новости. США нанесли удары по нескольким военным базам на юге Ирана, сообщила гостелерадиокомпания Ирана.
"Противник запустил семь снарядов по военных базам в городе Бушер, в округе Дейр - пять снарядов, в Ассалуйе - четыре снаряда", - сообщил иранский вещатель.
Кроме того, гостелерадиокомпания со ссылкой на местные власти сообщает, что снаряд попал в один из районов округа Хондаб в центральной части Ирана. В округе расположен иранский ядерный объект, однако об атаке на него не сообщалось.
Завод по производству необходимой для ядерной промышленности тяжелой воды в иранском Хондабе был серьезно поврежден в конце марта 2026 года во время ударов США и Израиля по Ирану и, по данным МАГАТЭ, больше не функционирует.
Ранее в воскресенье Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о новых ударах по Ирану. Иранские военные в ответ нанесли удары по американским объектам на Ближнем Востоке.
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