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"Опасно истощены": в США забили тревогу из-за спорного решения по Украине - РИА Новости, 12.07.2026
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04:31 12.07.2026
"Опасно истощены": в США забили тревогу из-за спорного решения по Украине

Дэвис: передача США Киеву ракет PAC-3 говорит о непонимании сути конфликта с РФ

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Юки Ивамура
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что передача Украине ракет PAC-3 ослабляет обороноспособность США.
  • Дэвис отметил, что запасы ракет PAC-3 в США истощены, и восполнение их займет годы.
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Передача Украине дополнительных ракет PAC-3 лишь ослабляет обороноспособность самих Соединенных Штатов и свидетельствует о непонимании Вашингтоном сути конфликта с Россией, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в социальной сети X.
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"По всей видимости мы передаем Украине лишь небольшое количество ракет PAC-3, тогда как даже открытые источники свидетельствуют: наши собственные запасы этих ракет опасно истощены из-за этой безрассудной войны, которую мы начали против Ирана. Это говорит либо о непонимании сути конфликта между Россией и Украиной, либо собственных потребностей национальной безопасности США", — отметил военный.
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По его словам, Вашингтон фактически ослабляет собственную обороноспособность ради поставок, которые не способны изменить ситуацию на поле боя.
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"И какую пользу, по-вашему, принесут эти несколько ракет? <…> Вы вообще понимаете, что наши собственные запасы PAC-3 опасно малы и необходимы для обеспечения безопасности Соединенных Штатов, а восполнение уже израсходованных запасов займет годы?" — отреагировал Дэвис.
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На этой неделе Владимир Зеленский выступил с заявлением, что в ближайшее время Украина получит от США ракеты к Patriot PAC-3.
В среду Трамп допустил, что США передадут Украине лицензию на производство снарядов для ЗРК Patriot. По его словам, Украина якобы сможет быстро начать производить эти ракеты, когда получит объяснения, как это делать
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.
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