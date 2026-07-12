США наносят удары по иранским радарам, складам ракет и дронов, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Соединенные Штаты наносят удары по иранским радарам, складам ракет и беспилотников, а также пусковым установкам.
- В городах Бушер и Ассалуйе на юге Ирана прогремели взрывы.
ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты наносят удары по иранским радарам, складам ракет и беспилотников, а также пусковым установкам, утверждает корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на источник.
"Американский чиновник сообщил, что среди целей, по которым наносятся удары есть радиолокационные станции воздушного наблюдения, склады ракет и беспилотников, площадки пуска ракет и беспилотников, радиолокационные станции наблюдения за надводной обстановкой, пусковые установки зенитных ракет", - написал Равид в соцсети X.
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