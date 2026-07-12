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США наносят удары по иранским радарам, складам ракет и дронов, пишут СМИ - РИА Новости, 12.07.2026
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03:22 12.07.2026
США наносят удары по иранским радарам, складам ракет и дронов, пишут СМИ

Axios: США наносят удары по иранским радарам и складам ракет

© Фото : соцсетиДым в Иране
Дым в Иране - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Фото : соцсети
Дым в Иране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Соединенные Штаты наносят удары по иранским радарам, складам ракет и беспилотников, а также пусковым установкам.
  • В городах Бушер и Ассалуйе на юге Ирана прогремели взрывы.
ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты наносят удары по иранским радарам, складам ракет и беспилотников, а также пусковым установкам, утверждает корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на источник.
"Американский чиновник сообщил, что среди целей, по которым наносятся удары есть радиолокационные станции воздушного наблюдения, склады ракет и беспилотников, площадки пуска ракет и беспилотников, радиолокационные станции наблюдения за надводной обстановкой, пусковые установки зенитных ракет", - написал Равид в соцсети X.
Ранее телеканал Press TV сообщал, что взрывы прогремели в городах Бушер и Ассалуйе на юге Ирана.
Американские военные наносят удар по Ирану. 11 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
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