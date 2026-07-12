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ВС США вновь наносят удары по Ирану, пишут СМИ - РИА Новости, 12.07.2026
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02:46 12.07.2026 (обновлено: 02:50 12.07.2026)
ВС США вновь наносят удары по Ирану, пишут СМИ

Axios: ВС США наносят удары по иранским целям в районе Ормузского пролива

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте удара в Тегеране
Дым на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте удара в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американские вооруженные силы наносят удары по иранским целям в районе Ормузского пролива в ответ на атаку КСИР на торговое судно, сообщает издание Axios.
  • Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о принуждении судна к остановке в Ормузском проливе после нескольких предупреждений, сообщает телеканал Press TV.
ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Американские вооруженные силы наносят удары по иранским целям в районе Ормузского пролива, утверждает издание Axios со ссылкой на источники.
"Американские военные наносят удары по иранским целям в районе Ормузского пролива в ответ на атаку КСИР на торговое судно, сообщил американский чиновник", - написал в соцсети X корреспондент Axios Барак Равид.
По информации телеканала Press TV, опубликованной ранее, корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о принуждении судна к остановке в Ормузском проливе после нескольких предупреждений.
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