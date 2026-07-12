ВС США вновь наносят удары по Ирану, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американские вооруженные силы наносят удары по иранским целям в районе Ормузского пролива в ответ на атаку КСИР на торговое судно, сообщает издание Axios.
- Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о принуждении судна к остановке в Ормузском проливе после нескольких предупреждений, сообщает телеканал Press TV.
ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Американские вооруженные силы наносят удары по иранским целям в районе Ормузского пролива, утверждает издание Axios со ссылкой на источники.
"Американские военные наносят удары по иранским целям в районе Ормузского пролива в ответ на атаку КСИР на торговое судно, сообщил американский чиновник", - написал в соцсети X корреспондент Axios Барак Равид.
По информации телеканала Press TV, опубликованной ранее, корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о принуждении судна к остановке в Ормузском проливе после нескольких предупреждений.
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