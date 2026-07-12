Краткий пересказ от РИА ИИ Американский сенатор Линдси Грэм* скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни.

За несколько дней до смерти Линдси Грэм* заявил, что с администрацией Дональда Трампа якобы достигнута договоренность по поводу законопроекта о новых санкциях против России.

В феврале Линдси Грэм* призывал начать поставки Украине ракет Tomahawk.

ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм*, известный своими русофобскими взглядами, в последние месяцы жизни занимался продвижением антироссийских санкций, поддержкой Киева и призывами к усилению боевых действий против Ирана.

Ранее в воскресенье офис сенатора сообщил, что Грэм* скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни.

Всего за несколько дней до смерти, 10 июля, Грэм* совместно с рядом других американских законодателей выступил с утверждением, что они якобы достигли с администрацией президента США Дональда Трампа договоренности по поводу законопроекта о новых санкциях против России. При этом еще в начале июня Грэм* заявлял, что законопроект почти готов.

До этого, в апреле, его ждали в Киеве с визитом для обсуждения мер поддержки, предоставляемых Вашингтоном. Информации о том, посещал ли он тогда Украину, не было, однако Владимир Зеленский заявлял, что обсуждал с Грэмом* гарантии безопасности для страны. При этом в феврале Грэм* призывал Трампа начать поставки Украине ракет Tomahawk, которые якобы смогли бы "переломить" ситуацию на поле боя.

Грэм* был известен как один из главных "ястребов" Вашингтона, который неоднократно призывал к жесткому давлению и санкциям против России.

Кроме того, воинственная риторика сенатора была направлена против Ирана и Китая. Так, в марте Грэм* призывал президента США убрать американские военные базы из Испании из-за запрета для американских ВС использовать их в операции против Ирана. Он также заявлял, что у США якобы вполне хватит возможностей, чтобы захватить иранский остров Харк и угрожал Саудовской Аравии последствиями, если королевство не начнет отражать иранские воздушные атаки.

При этом Грэм* последовательно выступал за максимальную поддержку Израиля.