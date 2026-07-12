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Американский сенатор Грэм* занимался продвижением антироссийских санкций - РИА Новости, 12.07.2026
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10:56 12.07.2026 (обновлено: 11:04 12.07.2026)
Американский сенатор Грэм* занимался продвижением антироссийских санкций

Линдси Грэм последние месяцы жизни потратил на продвижение санкций против России

© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский сенатор Линдси Грэм*
Американский сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский сенатор Линдси Грэм*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский сенатор Линдси Грэм* скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни.
  • За несколько дней до смерти Линдси Грэм* заявил, что с администрацией Дональда Трампа якобы достигнута договоренность по поводу законопроекта о новых санкциях против России.
  • В феврале Линдси Грэм* призывал начать поставки Украине ракет Tomahawk.
ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм*, известный своими русофобскими взглядами, в последние месяцы жизни занимался продвижением антироссийских санкций, поддержкой Киева и призывами к усилению боевых действий против Ирана.
Ранее в воскресенье офис сенатора сообщил, что Грэм* скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни.
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Всего за несколько дней до смерти, 10 июля, Грэм* совместно с рядом других американских законодателей выступил с утверждением, что они якобы достигли с администрацией президента США Дональда Трампа договоренности по поводу законопроекта о новых санкциях против России. При этом еще в начале июня Грэм* заявлял, что законопроект почти готов.
До этого, в апреле, его ждали в Киеве с визитом для обсуждения мер поддержки, предоставляемых Вашингтоном. Информации о том, посещал ли он тогда Украину, не было, однако Владимир Зеленский заявлял, что обсуждал с Грэмом* гарантии безопасности для страны. При этом в феврале Грэм* призывал Трампа начать поставки Украине ракет Tomahawk, которые якобы смогли бы "переломить" ситуацию на поле боя.
Грэм* был известен как один из главных "ястребов" Вашингтона, который неоднократно призывал к жесткому давлению и санкциям против России.
Кроме того, воинственная риторика сенатора была направлена против Ирана и Китая. Так, в марте Грэм* призывал президента США убрать американские военные базы из Испании из-за запрета для американских ВС использовать их в операции против Ирана. Он также заявлял, что у США якобы вполне хватит возможностей, чтобы захватить иранский остров Харк и угрожал Саудовской Аравии последствиями, если королевство не начнет отражать иранские воздушные атаки.
При этом Грэм* последовательно выступал за максимальную поддержку Израиля.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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