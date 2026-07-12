Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск РФ «Север» уничтожили самоходную артиллерийскую установку ВСУ «Богдана» на сумском направлении.
- Нейтрализация вражеской самоходной артиллерийской установки стала результатом скоординированных действий подразделений, осуществляющих разведку и управление ударными беспилотными летательными аппаратами.
КУРСК, 12 июл - РИА Новости. Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск РФ "Север" уничтожили самоходную артиллерийскую установку ВСУ "Богдана" на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир роты БПЛА с позывным Грот.
"В Сумской области расчет беспилотных летательных аппаратов, в результате нескольких огневых ударов, при помощи ударных FPV-дронов на оптоволокне уничтожил украинскую самоходную гаубицу "Богдана", - сообщил агентству командир роты беспилотных систем с позывным Грот.
Военнослужащий отметил, что вражеская самоходная артиллерийская установка была нейтрализована в результате скоординированных действий подразделений, осуществляющих разведку и управление ударными беспилотными летательными аппаратами.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18