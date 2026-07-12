Краткий пересказ от РИА ИИ Артиллерийские расчеты Д-30 группировки войск «Восток» уничтожили более семи опорных пунктов ВСУ в Запорожской области.

Уничтожение укрепленных позиций снизило устойчивость обороны противника и создало условия для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки «Восток».

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Артиллерийские расчеты Д-30 группировки войск "Восток" уничтожили сеть из семи опорных пунктов ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали, что операторы разведывательных беспилотников "Востока" обнаружили сеть оборудованных опорных пунктов ВСУ и перемещение живой силы между позициями.

"Координаты выявленных объектов передали артиллеристам. Получив целеуказание, расчеты 122-мм гаубиц Д-30 нанесли серию ударов по опорным пунктам и маршрутам перемещения живой силы ВСУ. В результате боевой работы уничтожены более семи опорных пунктов и свыше 30 боевиков", - говорится в сообщении.