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ВС России отразили массированную атаку БПЛА ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 12.07.2026
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05:06 12.07.2026
ВС России отразили массированную атаку БПЛА ВСУ в Запорожской области

Группировка «Восток» отразила массированную атаку БПЛА ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО
Пункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Группы воздушного прикрытия группировки войск «Восток» отразили массированную атаку беспилотников ВСУ в Запорожской области.
  • Расчеты воздушного прикрытия уничтожили воздушные цели на подлете к позициям подразделений группировки «Восток».
  • В ходе отражения атаки были установлены и уничтожены места размещения антенн управления беспилотников, станций спутниковой связи и пунктов управления ВСУ.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Группы воздушного прикрытия группировки войск "Восток" отразили массированную атаку беспилотников ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве рассказали, что группы воздушного прикрытия "Востока" обнаружили приближение нескольких групп беспилотников противника, куда входили разведывательные и ударные беспилотники, а также тяжелые гексакоптеры.
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"Расчеты воздушного прикрытия последовательно уничтожали воздушные цели на подлете к позициям подразделений группировки "Восток", не позволив противнику провести разведку и нанести удары по передовым позициям наших подразделений", - говорится в сообщении.
В Минобороны РФ отметили, что в ходе отражения атаки были установлены места размещения антенн управления беспилотников, станций спутниковой связи и пунктов управления ВСУ.
"Координаты выявленных объектов были переданы огневым средствам группировки, после чего наземная инфраструктура противника была уничтожена", - сказали в ведомстве.
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