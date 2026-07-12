ВС России отразили массированную атаку БПЛА ВСУ в Запорожской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Группы воздушного прикрытия группировки войск «Восток» отразили массированную атаку беспилотников ВСУ в Запорожской области.
- Расчеты воздушного прикрытия уничтожили воздушные цели на подлете к позициям подразделений группировки «Восток».
- В ходе отражения атаки были установлены и уничтожены места размещения антенн управления беспилотников, станций спутниковой связи и пунктов управления ВСУ.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Группы воздушного прикрытия группировки войск "Восток" отразили массированную атаку беспилотников ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве рассказали, что группы воздушного прикрытия "Востока" обнаружили приближение нескольких групп беспилотников противника, куда входили разведывательные и ударные беспилотники, а также тяжелые гексакоптеры.
"Расчеты воздушного прикрытия последовательно уничтожали воздушные цели на подлете к позициям подразделений группировки "Восток", не позволив противнику провести разведку и нанести удары по передовым позициям наших подразделений", - говорится в сообщении.
В Минобороны РФ отметили, что в ходе отражения атаки были установлены места размещения антенн управления беспилотников, станций спутниковой связи и пунктов управления ВСУ.
"Координаты выявленных объектов были переданы огневым средствам группировки, после чего наземная инфраструктура противника была уничтожена", - сказали в ведомстве.
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