ВС России отразили массированную атаку БПЛА ВСУ в Запорожской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Группы воздушного прикрытия группировки войск «Восток» отразили массированную атаку беспилотников ВСУ в Запорожской области.

Расчеты воздушного прикрытия уничтожили воздушные цели на подлете к позициям подразделений группировки «Восток».

В ходе отражения атаки были установлены и уничтожены места размещения антенн управления беспилотников, станций спутниковой связи и пунктов управления ВСУ.

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Группы воздушного прикрытия группировки войск "Восток" отразили массированную атаку беспилотников ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали, что группы воздушного прикрытия "Востока" обнаружили приближение нескольких групп беспилотников противника, куда входили разведывательные и ударные беспилотники, а также тяжелые гексакоптеры.

"Расчеты воздушного прикрытия последовательно уничтожали воздушные цели на подлете к позициям подразделений группировки "Восток", не позволив противнику провести разведку и нанести удары по передовым позициям наших подразделений", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что в ходе отражения атаки были установлены места размещения антенн управления беспилотников, станций спутниковой связи и пунктов управления ВСУ