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SpaceX проведет очередной испытательный полет Starship 16 июля - РИА Новости, 12.07.2026
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03:08 12.07.2026
SpaceX проведет очередной испытательный полет Starship 16 июля

SpaceX планирует 13-й испытательный полет корабля Starship в ночь на пятницу

© AP Photo / Eric GayСтарт космического корабля Starship с космодрома в Техасе
Старт космического корабля Starship с космодрома в Техасе - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© AP Photo / Eric Gay
Старт космического корабля Starship с космодрома в Техасе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Компания SpaceX сообщила о планах провести очередной испытательный полет космического корабля Starship.
  • Тринадцатый испытательный полет Starship запланирован на 16 июля, стартовое окно откроется в 01:45 по московскому времени.
ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Компания Илона Маска SpaceX сообщила, что очередной испытательный полет космического корабля Starship планируется провести в ночь на пятницу по московскому времени.
"Тринадцатый испытательный полет Starship запланирован на четверг, 16 июля. Стартовое окно продолжительностью девяносто минут откроется 17.45 по центральному времени США (01.45 пятницы - ред.)", - говорится в заявлении компании.
SpaceX - американская компания, производитель космической техники. Основана Маском в 2002 году. В феврале 2026 года была объединена с другой компанией Маска, xAI.
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