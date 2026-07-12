SpaceX проведет очередной испытательный полет Starship 16 июля

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Компания SpaceX сообщила о планах провести очередной испытательный полет космического корабля Starship.
- Тринадцатый испытательный полет Starship запланирован на 16 июля, стартовое окно откроется в 01:45 по московскому времени.
ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Компания Илона Маска SpaceX сообщила, что очередной испытательный полет космического корабля Starship планируется провести в ночь на пятницу по московскому времени.
"Тринадцатый испытательный полет Starship запланирован на четверг, 16 июля. Стартовое окно продолжительностью девяносто минут откроется 17.45 по центральному времени США (01.45 пятницы - ред.)", - говорится в заявлении компании.
SpaceX - американская компания, производитель космической техники. Основана Маском в 2002 году. В феврале 2026 года была объединена с другой компанией Маска, xAI.