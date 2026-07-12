В Сочи арестовали мужчину, пристававшего к туристке с детьми

СОЧИ, 12 июл - РИА Новости. Суд в Сочи арестовал на трое суток мужчину, который приставал к жительнице Ростова-на-Дону и ее детям у заведения общественного питания, сообщили РИА Новости в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.