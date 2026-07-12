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В Сочи арестовали мужчину, пристававшего к туристке с детьми - РИА Новости, 12.07.2026
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21:21 12.07.2026
В Сочи арестовали мужчину, пристававшего к туристке с детьми

В Сочи пристававшего к туристке с детьми мужчину арестовали на трое суток

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции возле служебного автомобиля
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник полиции возле служебного автомобиля. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в Сочи арестовал на трое суток мужчину, который приставал к жительнице Ростова-на-Дону и ее детям у заведения общественного питания.
  • Мужчина пытался увести чужих детей из ресторана быстрого питания, предлагая им деньги, а их мать ударил по голове.
СОЧИ, 12 июл - РИА Новости. Суд в Сочи арестовал на трое суток мужчину, который приставал к жительнице Ростова-на-Дону и ее детям у заведения общественного питания, сообщили РИА Новости в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Местные СМИ писали, что в субботу мужчина якобы пытался увести чужих детей из ресторана быстрого питания, предлагая им деньги, а их мать ударил по голове. Нарушителя из Кропоткина в тот же день задержали сочинские полицейские и составили административный протокол по статье 19.3 КоАП РФ ("неповиновение законному требованию сотрудника полиции").
"Решение о вынесении штрафа или ареста по данной статье принимается судом. Суд был, дали арест трое суток", - сказали агентству в полиции Кубани.
Там добавили, что проверочные мероприятия продолжаются.
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