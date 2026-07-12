В Сочи посадили "банан-мороженое"

Краткий пересказ от РИА ИИ В экспериментальной теплице в Сочи посадили банан сорта "Банан-мороженое", который отличается голубоватым оттенком кожуры и вкусом ванильного мороженого.

Планируется экспериментальная высадка других десертных бананов из семи экзотических стран мира: Вьетнама, Таиланда, Китая, Индии, Турции, Камеруна и Эквадора.

СОЧИ, 12 июл - РИА Новости. "Банан-мороженое", известный своим голубоватым оттенком кожуры во время созревания и вкусом ванильного мороженого, посадили в экспериментальной теплице в Сочи сообщил РИА Новости глава крестьянского (фермерского) хозяйства "100 гектар" Андрей Платонов-младший.

"У нас в планах есть линейку банановых сортов чуть-чуть расширить… Из последнего - мы завезли, десертный "голубой" банан посадили, внутри - мякоть со вкусом ванильного мороженого", - рассказал собеседник агентства.

В экспериментальных теплицах также высадили десертные сорта бананов "Флорида", "Мадагаскарский" и "Красные Гавайи".