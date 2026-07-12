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В Сочи посадили "банан-мороженое" - РИА Новости, 12.07.2026
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10:24 12.07.2026
В Сочи посадили "банан-мороженое"

В экспериментальной теплице в Сочи посадили "банан-мороженое"

© Shutterstock/FOTODOM / Sebastian LuigsБананы сорта Blue Java (Голубая Ява)
Бананы сорта Blue Java (Голубая Ява) - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Sebastian Luigs
Бананы сорта Blue Java (Голубая Ява). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В экспериментальной теплице в Сочи посадили банан сорта "Банан-мороженое", который отличается голубоватым оттенком кожуры и вкусом ванильного мороженого.
  • Планируется экспериментальная высадка других десертных бананов из семи экзотических стран мира: Вьетнама, Таиланда, Китая, Индии, Турции, Камеруна и Эквадора.
СОЧИ, 12 июл - РИА Новости. "Банан-мороженое", известный своим голубоватым оттенком кожуры во время созревания и вкусом ванильного мороженого, посадили в экспериментальной теплице в Сочи сообщил РИА Новости глава крестьянского (фермерского) хозяйства "100 гектар" Андрей Платонов-младший.
"У нас в планах есть линейку банановых сортов чуть-чуть расширить… Из последнего - мы завезли, десертный "голубой" банан посадили, внутри - мякоть со вкусом ванильного мороженого", - рассказал собеседник агентства.
В экспериментальных теплицах также высадили десертные сорта бананов "Флорида", "Мадагаскарский" и "Красные Гавайи".
Он добавил, что к концу лета и осенью в теплицах планируется экспериментальная высадка других десертных бананов в общей сложности из семи экзотических стран мира: Вьетнама, Таиланда, Китая, Индии, Турции, Камеруна и Эквадора.
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