Кинолог рассказал, почему жара для собак гораздо опаснее холода

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что жара для собак гораздо опаснее холода, поэтому летом питомцы требуют большего внимания и ответственности со стороны хозяев.

У собак ограниченное количество потовых желез, что делает их уязвимыми к тепловому стрессу, особенно в условиях повышенной влажности.

В группе риска по перегреву находятся животные с хроническими заболеваниями, лишним весом, крупные особи, короткошерстные и лысые собаки, а также щенки.

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Любое воздействие экстремальных температур вредно для организма, однако физиологические особенности собак таковы, что в их случае жара гораздо опаснее холода, поэтому летом питомцы требуют большего внимания и ответственности со стороны хозяев, чем зимой, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

"Статистика неумолима: любой ветеринарный врач или даже кинолог отметит, что собаки погибают в жару намного чаще, чем в морозы. Основная проблема заключается в том, что тепловой удар происходит куда более стремительно. Иногда люди даже не успевают заметить первые симптомы. Также нельзя исключать, что летом владельцы животных более расслаблены: хочется, чтобы собака подольше побыла на улице или даже полежала на солнышке", - сказал Голубев

Он уточнил, что у собак, в отличие от людей, ограниченное количество потовых желез, что делает их более уязвимыми к тепловому стрессу. В основном собаки избавляются от лишнего тепла за счет частого дыхания, однако при повышенной влажности эффективность такого способа значительно уменьшается, отметил кинолог.

В группе риска находятся животные с хроническими заболеваниями или лишним весом, крупные особи. Короткошерстные и лысые собаки в жару рискуют получить солнечный ожог, а у щенков и вовсе не до конца сформирован механизм терморегуляции. Таким образом, от экстремальной жары на сто процентов не защищена ни одна собака, констатировал Голубев.

"Морозы тоже опасны: хотя существуют северные породы, которые переносят зиму вполне неплохо, у любого живого существа есть свой температурный лимит. Важнее другое – перегревание развивается значительно быстрее, чем переохлаждение. Если питомец мерзнет, скорее всего, это будет сложно не заметить: он сперва начнет поджимать лапы, проситься домой, беспокоиться и скулить. А вот первые симптомы теплового удара можно и пропустить", - предупредил президент РКФ.

Он добавил, что согласно исследованиям, к необратимым последствиям в организме собаки, таким, вплоть до таких, как повреждения сердечной мышцы или центральной нервной системы, могут приводить не только хроническое перегревания, но даже однократные.