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СМИ: в пригороде Парижа эвакуировали 300 человек из-за угрозы нападения - РИА Новости, 12.07.2026
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15:01 12.07.2026
СМИ: в пригороде Парижа эвакуировали 300 человек из-за угрозы нападения

Под Парижем эвакуировали 300 человек из-за подозрений на готовящееся нападения

© AP Photo / Nicolas GarrigaСотрудник полиции в Париже
Сотрудник полиции в Париже - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© AP Photo / Nicolas Garriga
Сотрудник полиции в Париже. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В парижском пригороде Сарселе были эвакуированы 300 человек из-за угрозы нападения на еврейское сообщество.
  • Во время эвакуации вблизи кинотеатра и ресторана был обнаружен автомобиль с винтовкой и пистолетом, подозрительный автомобиль выявила французская контрразведка.
ПАРИЖ, 12 июл – РИА Новости. Сотни человек были эвакуированы в парижском пригороде Сарселе из-за подозрений на готовящееся против еврейского сообщества нападение, сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на источники.
"В Сарселе 300 человек были эвакуированы из-за угрозы нападения на еврейское сообщество", - передает радио.
Эвакуация прошла в субботу вечером. Вблизи от кинотеатра и ресторана, из которых были эвакуированы люди, был припаркован автомобиль, в котором нашли винтовку и пистолет. Согласно источникам СМИ, подозрительный авто выявила французская контрразведка.
По делу ведется расследование. Национальная антитеррористическая прокуратура не подтвердила, будет ли им заниматься.
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