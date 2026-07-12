СМИ: в пригороде Парижа эвакуировали 300 человек из-за угрозы нападения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В парижском пригороде Сарселе были эвакуированы 300 человек из-за угрозы нападения на еврейское сообщество.
- Во время эвакуации вблизи кинотеатра и ресторана был обнаружен автомобиль с винтовкой и пистолетом, подозрительный автомобиль выявила французская контрразведка.
ПАРИЖ, 12 июл – РИА Новости. Сотни человек были эвакуированы в парижском пригороде Сарселе из-за подозрений на готовящееся против еврейского сообщества нападение, сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на источники.
"В Сарселе 300 человек были эвакуированы из-за угрозы нападения на еврейское сообщество", - передает радио.
Эвакуация прошла в субботу вечером. Вблизи от кинотеатра и ресторана, из которых были эвакуированы люди, был припаркован автомобиль, в котором нашли винтовку и пистолет. Согласно источникам СМИ, подозрительный авто выявила французская контрразведка.
По делу ведется расследование. Национальная антитеррористическая прокуратура не подтвердила, будет ли им заниматься.