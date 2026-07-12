СМИ: в пригороде Парижа эвакуировали 300 человек из-за угрозы нападения

"В Сарселе 300 человек были эвакуированы из-за угрозы нападения на еврейское сообщество", - передает радио.

Эвакуация прошла в субботу вечером. Вблизи от кинотеатра и ресторана, из которых были эвакуированы люди, был припаркован автомобиль, в котором нашли винтовку и пистолет. Согласно источникам СМИ, подозрительный авто выявила французская контрразведка.