Смерть Грэма* не изменит политику США в отношении России, считает эксперт

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший вице-президент вашингтонского политологического "Евразия-центра" Эрл Расмуссен заявил, что кончина сенатора Линдси Грэма* не приведет к изменению политики США в отношении России.
- По словам эксперта, есть много людей, стремящихся к конфликту с Россией и другими странами, которые продолжат оказывать влияние на политику США независимо от того, кто находится в Белом доме.
ВАШИНГТОН, 12 июл – РИА Новости. Кончина американского сенатора Линдси Грэма* не приведет к изменению политики США в отношении России, заявил в интервью РИА Новости бывший вице-президент вашингтонского политологического "Евразия-центра" Эрл Расмуссен.
"Приведет ли уход Грэма* к изменению американской политики? К сожалению, я очень сомневаюсь в этом", - сказал Расмуссен.
По словам эксперта, Грэм* был "военным ястребом", настроенным чрезвычайно антироссийски, и его уход – это потеря одного из самых громких антироссийских голосов.
"Есть много таких голосов или их доноров, которые стремятся к конфликту не только с Россией, но и с другими. И хотя эти люди не столь заметны, они, вероятнее всего, постараются продолжать оказывать влияние на политику вне зависимости от того, кто находится в Белом доме", - пояснил эксперт.
Ранее в воскресенье офис Грэма* сообщил, что сенатор скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни. По данным телеканала NBC, в ночь на воскресенье (по местному времени) экстренные службы отреагировали на вызов в связи с сердечным приступом в его доме.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов