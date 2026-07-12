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Смерть Грэма* не изменит политику США в отношении России, считает эксперт - РИА Новости, 12.07.2026
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21:44 12.07.2026
Смерть Грэма* не изменит политику США в отношении России, считает эксперт

Расмуссен: смерть Грэма не приведет к изменению политики США в отношении России

© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский сенатор Линдси Грэм*
Американский сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский сенатор Линдси Грэм*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший вице-президент вашингтонского политологического "Евразия-центра" Эрл Расмуссен заявил, что кончина сенатора Линдси Грэма* не приведет к изменению политики США в отношении России.
  • По словам эксперта, есть много людей, стремящихся к конфликту с Россией и другими странами, которые продолжат оказывать влияние на политику США независимо от того, кто находится в Белом доме.
ВАШИНГТОН, 12 июл – РИА Новости. Кончина американского сенатора Линдси Грэма* не приведет к изменению политики США в отношении России, заявил в интервью РИА Новости бывший вице-президент вашингтонского политологического "Евразия-центра" Эрл Расмуссен.
"Приведет ли уход Грэма* к изменению американской политики? К сожалению, я очень сомневаюсь в этом", - сказал Расмуссен.
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По словам эксперта, Грэм* был "военным ястребом", настроенным чрезвычайно антироссийски, и его уход – это потеря одного из самых громких антироссийских голосов.
"Есть много таких голосов или их доноров, которые стремятся к конфликту не только с Россией, но и с другими. И хотя эти люди не столь заметны, они, вероятнее всего, постараются продолжать оказывать влияние на политику вне зависимости от того, кто находится в Белом доме", - пояснил эксперт.
Ранее в воскресенье офис Грэма* сообщил, что сенатор скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни. По данным телеканала NBC, в ночь на воскресенье (по местному времени) экстренные службы отреагировали на вызов в связи с сердечным приступом в его доме.
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