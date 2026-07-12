По словам эксперта, Грэм* был "военным ястребом", настроенным чрезвычайно антироссийски, и его уход – это потеря одного из самых громких антироссийских голосов.

Ранее в воскресенье офис Грэма* сообщил, что сенатор скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни. По данным телеканала NBC, в ночь на воскресенье (по местному времени) экстренные службы отреагировали на вызов в связи с сердечным приступом в его доме.